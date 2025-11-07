Antalya tüm zamanların rekorunu kırdı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı verilere göre Antalya, 2025 yılı Ekim ayında 2 milyon 216 bin 554 yabancı turist ağırlayarak tüm zamanların en yüksek Ekim ayı rekorunu kırdı. Şehir, yılın ilk 10 ayında 16 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Antalya’nın 2025 yılı Ekim ayında ziyaretçi rekoru kırdığını duyurdu.
Verilere göre Antalya, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Böylece şehir, Ekim ayları içinde tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaştı.
Antalya’ya en fazla turist gönderen ülke 639 bin 445 kişiyle Almanya olurken, Rusya Federasyonu 583 bin 4 kişiyle ikinci sırayı aldı. İngiltere ise 182 bin 201 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.
İngiltere’yi sırasıyla Polonya (140 bin 829), Hollanda (65 bin 233), Litvanya (50 bin 920), Ukrayna (48 bin 904), İsviçre (39 bin 276), Belarus (24 bin 729) ve Danimarka (24 bin 79) takip etti.
Geçen yıla göre Almanya’dan gelen turist sayısı yüzde 8, Rusya’dan yüzde 12, Polonya’dan yüzde 6, Litvanya’dan yüzde 14, Ukrayna’dan yüzde 17, İsviçre’den ise yüzde 5 oranında artış gösterdi.
Bu artışlar, Antalya’nın farklı pazarlarda güçlü bir konumda olduğunu ve turist profilinin giderek çeşitlendiğini ortaya koydu. Şehrin çok yönlü turizm stratejisi meyvelerini vermeye başladı.
4 Ekim Cumartesi günü Antalya Havalimanı dış hatlar terminaline 93 bin 403 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Bu rakam, Ekim ayları içinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek günlük giriş olarak tarihe geçti.
2025 yılının Ocak–Ekim döneminde Antalya’ya gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı 16 milyon 308 bin 937 olarak belirlendi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre 176 bin 884 kişilik artış anlamına geliyor.
Yılın ilk on ayında Antalya’ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu (3,8 milyon) ilk sırada yer aldı. Almanya 3,3 milyon, İngiltere ise 1,47 milyon ziyaretçiyle ilk üçte yer aldı.
İngiltere’yi Polonya (1,24 milyon), Hollanda (453 bin), Ukrayna (413 bin), Romanya (410 bin), Kazakistan (368 bin), Çekya (287 bin) ve Litvanya (242 bin) takip etti. Antalya, 2025 yılında da Türkiye’nin turizmde lokomotif şehri olmayı sürdürdü.