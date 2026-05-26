Apartman dairesine 50 milyon TL sermayeli şirket kuran Tanju Akdoğan iflas etti
Aksesuarlı ve gösterişli TIR videolarıyla sosyal medyada tanınan Tanju Akdoğan’ın adını taşıyan lojistik şirketi için mahkeme iflas kararı verdi. Kısa sürede sermayesini 50 milyon TL’ye çıkaran şirketin konkordato talebi reddedildi.
Sosyal medyada paylaşılan gösterişli TIR görüntüleriyle dikkat çeken Tanju Akdoğan’ın adını taşıyan T Akdoğan Trans Lojistik Dağıtım Taşımacılık Limited Şirketi hakkında önemli bir karar verildi.
Osmaniye 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketin yaptığı konkordato başvurusunu reddetti. Mahkeme ayrıca geçici mühlet kararını kaldırarak şirketin iflasına hükmetti. Kararın, 22 Mayıs 2026 tarihinde verildiği öğrenildi.
Mahkeme kararında, 7101 Sayılı Kanun ile değiştirilen İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında şirketin iflasına karar verildiği belirtildi.
T Akdoğan Trans şirketi, kuruluşunun ardından yaptığı hızlı sermaye artışlarıyla dikkat çekmişti. İlk etapta 500 bin TL sermaye ile kurulan şirket, kısa süre içinde sermayesini önce 10 milyon TL’ye ardından 50 milyon TL’ye yükseltmişti.
Böylece şirketin sermayesi kısa sürede yaklaşık yüzde 9 bin 900 oranında artmış oldu. Şirketin bu hızlı büyüme süreci kamuoyunda da dikkat çekmişti.
Şirketin merkez adresindeki değişiklikler de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. İlk olarak İstanbul Küçükçekmece’de faaliyet gösteren şirket, daha sonra halk arasında “TIR garajı” olarak bilinen Basın Ekspress Yolu üzerindeki tesislere taşındı.
Ardından şirket merkezi Sefaköy’den Bağcılar Taşocağı Yolu’na, sonrasında ise Batışehir bölgesine geçti. Son olarak 30 Mart 2026 tarihinde şirket merkezinin Osmaniye’de bir apartman dairesi olarak gösterildiği ortaya çıktı.
2024 yılının başında Tanju Akdoğan’ın, Neslihan Akdoğan’a ait olan 50 milyon TL sermayeli şirketin müdürü olarak görevlendirildiği öğrenildi. Ancak Akdoğan’ın 6 Kasım 2025 tarihinde şirket müdürlüğü görevinden ayrıldığı belirtildi.
Tanju Akdoğan, özellikle sosyal medyada paylaşılan gösterişli TIR videolarıyla tanınıyordu. Bazı görüntülerde Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı olduğu öne sürülen aksesuarların yer aldığı TIR’larla yapılan gösteriler dikkat çekmişti.