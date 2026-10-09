Apple ve Tesla geleceğin şirketleri listesinde geride kaldı: İlk 10'da kimler var?

Dünyanın en değerli şirketleri arasında bulunan Apple, Nvidia, Tesla ve Meta, gelecekteki büyüme potansiyeline göre hazırlanan yeni bir sıralamada beklenmedik basamaklarda yer aldı. Fortune dergisi ile Boston Consulting Group'un (BCG) 6 Ekim 2026'da açıkladığı Future 120 listesinde, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerini geride bırakan daha genç kuruluşlar dikkat çekti.

Ancak bu liste şirketlerin bugünkü piyasa değerlerine göre oluşturulmadı. Araştırmada, kuruluşların önümüzdeki yıllarda büyümeyi sürdürebilme kapasiteleri değerlendirildi.