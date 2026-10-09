Apple ve Tesla geleceğin şirketleri listesinde geride kaldı: İlk 10'da kimler var?
Fortune ve BCG, 3 bin 500'den fazla şirketin gelecekteki büyüme kapasitesini inceledi. Piyasa değerine değil, uzun vadeli büyüme potansiyeline dayanan 120 şirketlik listede Apple, Tesla ve Meta geride kalırken zirveye sürpriz isimler yerleşti.
Dünyanın en değerli şirketleri arasında bulunan Apple, Nvidia, Tesla ve Meta, gelecekteki büyüme potansiyeline göre hazırlanan yeni bir sıralamada beklenmedik basamaklarda yer aldı. Fortune dergisi ile Boston Consulting Group'un (BCG) 6 Ekim 2026'da açıkladığı Future 120 listesinde, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerini geride bırakan daha genç kuruluşlar dikkat çekti.
Ancak bu liste şirketlerin bugünkü piyasa değerlerine göre oluşturulmadı. Araştırmada, kuruluşların önümüzdeki yıllarda büyümeyi sürdürebilme kapasiteleri değerlendirildi.
Araştırma kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden 3 bin 500'ü aşkın halka açık ve özel şirket değerlendirildi.
Şirketlerin büyüme hedefleri, çalışanlarının yetkinlikleri ve kurumsal kültürleri, uzun vadeli gelir artışıyla bağlantılı 15 gösterge üzerinden incelendi.
Borsada işlem gören şirketler için en az 5 milyar dolarlık piyasa değeri şartı arandı. Özel şirketlerin ise kuruluşlarından bu yana en az 1 milyar dolar yatırım almış veya 20 binden fazla kişiyi istihdam ediyor olması gerekiyordu.
Piyasa değeri burada yalnızca değerlendirmeye katılma koşullarından biri. Sıralamanın kendisi piyasa değerine göre yapılmadı.
İlk 10'da sekiz ABD şirketi var
Gelecekteki büyüme kapasitesine göre hazırlanan listenin ilk 10 sırasında ABD merkezli sekiz şirket bulunuyor. Almanya ve İngiltere ise birer şirketle ilk 10'a girdi.
Toplam 120 şirketin 86'sı ABD'den, 11'i Çin'den. Avrupa'dan listeye giren şirket sayısı ise 10.
Sıralamadaki kuruluşların toplam piyasa değeri 16 trilyon doları, yıllık gelirleri de 1,3 trilyon doları aşıyor.
Bu iki rakam, listedeki şirketlerin mevcut ekonomik büyüklüğünü gösteriyor. Şirketlerin listedeki konumları ise bu tutarlara göre değil, gelecekte büyümelerini sürdürebilme kapasitesine göre belirlendi.
Onuncu sırada CoreWeave var
Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte veri merkezlerine yönelik talep artarken, ABD merkezli CoreWeave bu alanda dikkat çeken şirketlerden biri oldu.
Şirket, büyük yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için gereken yüksek performanslı bulut bilişim altyapısını sağlıyor.
Fortune–BCG sıralamasında 116 puanla onuncu sıraya yerleşen CoreWeave, yapay zekâ yarışında yalnızca yazılım geliştirenlerin değil, gerekli işlem gücünü sağlayan şirketlerin de büyüme potansiyeli taşıdığını gösteriyor.
Ancak yüksek talep, veri merkezi yatırımlarının büyük finansman ve işletme maliyetlerini ortadan kaldırmıyor.
Dokuzuncu Snowflake: Verilerin yönetimi öne çıktı
Bulut tabanlı veri platformu Snowflake, şirketlerin farklı kaynaklardan gelen büyük miktardaki veriyi depolamasına, birleştirmesine ve analiz etmesine yardımcı oluyor.
Kuruluşların yapay zekâ sistemlerinden yararlanabilmesi için verilerinin erişilebilir, güvenilir ve kullanılabilir olması gerekiyor.
Snowflake'in faaliyet gösterdiği alan da bu ihtiyaca dayanıyor.
Şirket, önceki Fortune Future sıralamasında birinci sıradayken 2026'da 116 puanla dokuzunculuğa geriledi. Buna karşın ilk 10'daki yerini korudu.
Sıralamadaki gerileme, şirketin piyasa değerinde aynı ölçüde düşüş yaşandığı anlamına gelmiyor.
Sekizinci Netskope: Siber güvenlikte büyüme potansiyeli
Şirketlerin verilerini bulut ortamına taşıması ve çalışanların farklı cihazlardan kurumsal sistemlere bağlanması, siber güvenlik ihtiyaçlarını artırıyor. ABD merkezli Netskope, bulut uygulamalarının, ağların ve hassas kurumsal verilerin korunmasına yönelik güvenlik teknolojileri geliştiriyor.
Şirket, özellikle kurumların kullandıkları dijital hizmetlerde veri güvenliğini sağlamaya odaklanıyor.Önceki sıralamada onuncu olan Netskope, 2026'da 118 puanla sekizinci sıraya yükseldi. Bu sonuç, siber güvenlik altyapısının gelecekteki büyüme potansiyeli açısından önemini ortaya koyuyor.
Yedinci Planet Labs: Uzaydan gelen veriler değer kazanıyor
ABD merkezli Planet Labs, Dünya'nın farklı bölgelerini görüntüleyen uydular aracılığıyla veri topluyor. Bu görüntüler tarım alanlarının izlenmesi, çevresel değişimlerin değerlendirilmesi, afetlerin takibi ve çeşitli kamu hizmetlerinde kullanılabiliyor.
Uydu teknolojilerinin ticari kullanımının genişlemesi, uzay sektöründe yalnızca uydu üretiminin değil, elde edilen verilerin işlenmesi ve pazarlanmasının da önem kazanmasını sağlıyor. Fortune–BCG listesinde 118 puanla yedinci olan Planet Labs, veri toplama ve analiz kapasitesini büyüme potansiyeline dönüştürmeye çalışan şirketlerden biri.
Altıncı Wayve: Sürücüsüz otomobiller için yapay zekâ
İngiltere merkezli Wayve Technologies, otomobillerin çevrelerindeki trafik koşullarını algılamasına ve sürüş kararlarını yapay zekâ yardımıyla vermesine yönelik sistemler geliştiriyor. Şirketin yaklaşımı, araçların farklı yol ve trafik koşullarında deneyim kazanarak sürüş yeteneklerini geliştirmesine dayanıyor.
Otonom sürüş teknolojilerinde güvenlik, mevzuat ve yaygın kullanım konuları önemini korurken, bu alandaki yazılımlar uzun vadeli büyüme potansiyeli taşıyor. Wayve, önceki sıralamadaki dokuzuncu konumundan 118 puanla altıncılığa yükseldi. Böylece ilk 10'daki tek İngiltere merkezli şirket oldu.
Beşinci AST SpaceMobile: Telefonlara uzaydan bağlantı
ABD merkezli AST SpaceMobile, standart cep telefonlarının uydu altyapısı üzerinden iletişim kurabilmesini sağlayacak teknolojiler geliştiriyor. Şirketin hedefi, özellikle karasal mobil şebekelerin ulaşamadığı bölgelerde bağlantı olanaklarını genişletmek.
Uydu ve mobil iletişim altyapılarının birlikte kullanılması, telekomünikasyon sektöründe yeni hizmet alanlarının oluşmasını sağlayabilir. Fortune–BCG değerlendirmesinde AST SpaceMobile, 118 puanla beşinci sıraya yerleşti. Ancak uydu ağlarının yaygınlaştırılması önemli yatırım gerektiriyor. Bu nedenle büyüme potansiyelinin yüksek olması, gelecekteki ticari başarının kesinleştiği anlamına gelmiyor.
Dördüncü Astera Labs: Çipleri birbirine bağlayan teknoloji
Yapay zekâ sistemlerinin performansı yalnızca kullanılan işlemcilerin gücüne bağlı değil. İşlemciler, bellek sistemleri ve diğer veri merkezi bileşenleri arasında hızlı veri aktarımı da gerekiyor.
ABD merkezli Astera Labs, yüksek performanslı bilişim altyapılarında kullanılan bağlantı teknolojileri geliştiriyor. Yapay zekâ yatırımlarının büyümesi, bu sistemlerin birbirleriyle verimli çalışmasını sağlayan teknolojilere yönelik talebi de artırıyor. Astera Labs, önceki sıralamada beşinci sıradayken 2026'da 119 puanla dördüncü sıraya yükseldi. Şirketin konumu, yapay zekâ ekosistemindeki büyüme fırsatlarının yalnızca çip üreticileriyle sınırlı olmadığını gösteriyor.
Üçüncü Helsing: Avrupa'dan ilk üçe girdi
Almanya merkezli Helsing, savunma teknolojilerinde yapay zekâ, gelişmiş yazılım ve otonom sistemler üzerine çalışıyor. Şirket, askerî sistemlerde verilerin işlenmesi, karar alma süreçlerinin desteklenmesi ve farklı teknolojilerin birlikte çalışabilmesi gibi alanlara odaklanıyor.
Avrupa'da savunma teknolojilerine yönelik yatırımların artması, bu alanda faaliyet gösteren teknoloji kuruluşları için yeni fırsatlar oluşturuyor. Fortune–BCG sıralamasında 121 puanla üçüncü sıraya yerleşen Helsing, listenin ilk üçüne girebilen tek Avrupa merkezli şirket oldu.
İkinci Tempus AI: Sağlık sektöründe yapay zekâ
ABD merkezli Tempus AI, sağlık sektöründeki klinik ve moleküler verilerin yapay zekâ teknolojileriyle analiz edilmesine odaklanıyor. Şirketin çalışmaları, büyük miktardaki sağlık verisinin işlenmesi ve hekimlerin tedavi kararlarını destekleyebilecek bilgilerin elde edilmesi üzerine kuruluyor.
Yapay zekâ uygulamalarının sağlık hizmetleriyle birleşmesi, teknoloji şirketleri açısından farklı bir büyüme alanı oluşturuyor. Tempus AI, önceki Fortune Future sıralamasında 14'üncü sıradayken 2026'da 126 puanla ikinciliğe yükseldi.
Şirketin yükselişi, büyüme potansiyelinin yalnızca geleneksel yazılım sektöründe aranmadığını da gösteriyor.
Birinci Cyera: Zirvenin sürpriz ismi
Fortune–BCG'nin gelecekteki büyüme kapasitesi sıralamasında ilk sıraya, teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden biri değil, New York merkezli siber güvenlik şirketi Cyera yerleşti.
Cyera, kuruluşların sahip oldukları hassas verileri belirlemesine, bu verilerin nerelerde bulunduğunu görmesine ve güvenlik risklerini yönetmesine yardımcı olan teknolojiler geliştiriyor. Şirketin faaliyet alanında yapay zekâ destekli veri güvenliği önemli yer tutuyor. 2026 sıralamasında 133 puana ulaşan Cyera, 120 şirket arasında birinci oldu.
Bu sonuç, gelecekte büyüme potansiyelinin yalnızca şirketin bugünkü büyüklüğüyle açıklanamayacağını gösteriyor.
Nvidia 16'ncı, Apple 55'inci, Tesla 87'nci
Listenin en dikkat çekici sonuçlarından biri, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin ilk 10'a girememesi oldu. Yapay zekâ çipleriyle öne çıkan Nvidia 16'ncı, Apple 55'inci, Oracle 68'inci, Tesla 87'nci ve Meta Platforms 120'nci sırada yer aldı.
Ancak bu sonuç, Apple'ın veya Nvidia'nın piyasa değeri bakımından ilk 10'daki şirketlerin gerisinde kaldığı anlamına gelmiyor. Örneğin Apple'ın 55'inci sırada olması, şirketin dünyanın en değerli şirketleri arasındaki konumunu ifade etmiyor.
Fortune–BCG araştırması, bu kuruluşların uzun vadeli büyüme kapasitesini değerlendiriyor. Dolayısıyla piyasa değeri sıralamasıyla Future 120 sonuçları doğrudan karşılaştırılamıyor.
Yapay zekâ büyüme yarışının merkezine yerleşti
Fortune Future 120 listesindeki şirketlerin 69'u yazılım ve teknoloji alanında faaliyet gösteriyor. İlaç, biyoteknoloji ve yarı iletken şirketleri de eklendiğinde bu sektörler listenin yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor.
Araştırmada şirketlerin yaklaşık yüzde 90'ının, mühendislerin yapay zekâ yetkinlikleri ve çalışanların yapay zekâ kullanımıyla ilgili iki göstergede kendi sektörlerinin en üst yüzde 25'lik diliminde bulunduğu belirlendi. Bununla birlikte BCG, yüksek büyüme potansiyelinin başarı garantisi olmadığını vurguluyor.
Sıralamada üst basamakta yer almak, şirketin gelecekte mutlaka kâr edeceği veya borsa değerinin yükseleceği anlamına gelmiyor.