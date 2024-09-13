Apple'dan iPhone 16 ve Apple Intelligence'a özel video: İşte hayatınızı değiştirecek özellikler... Apple yeni tanıttığı iPhone 16 hem de Apple intelligence özelliklerine ilişkin videolar yayınladı. Ön siparişlerin 20 Eylül’de başlayacağı duyurulan yeni iPhone 16 serisi, yapay zeka özellikleri ile öne çıkıyor. Başrolde İngiliz aktör Bella Ramsey videolarla yeni ürünlerin üç özelliği tanıtılıyor. Özel anı filmleri, e-Posta özeti ve daha kişisel Siri olarak anılan bu özellikler kullanıcılara pratik bir deneyim sunuyor. Türkiye'de giriş seviyesi modeli 64 bin 999 TL'den satılacak iPhone 16 ve Apple Intelligence'la gelecek özellikler haberimizde...

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, paylaştığı üç video ile hem iPhone 16 Pro modelini hem de Apple Intelligence özelliklerini detaylı olarak kamuoyuyla paylaştı. 1 | 11

Apple, geçen günlerde düzenlediği etkinlikte iPhone 16 serisiyle birlikte yeni ürünlerini tanıtmıştı. Etkinliğin en önemli noktası ise iPhone 16 serisi ile Apple Intelligence idi. 2 | 11

Apple bugün yayınladığı üç yeni video ile hem iPhone 16 Pro kullanımını hem de Apple Intelligence kullanımını detaylandırdı. 3 | 11