Apple'dan kur indirimi geldi!
Döviz kurundaki düşüşün ardından Apple, Türkiye'de sattığı ürünlerin fiyatlarında indirime gitme kararı aldı. Başta iPhone olmak üzere birçok Apple ürününün fiyatları düşürüldü.
Apple Türkiye, 26 Kasım ve 18 Aralık'taki zamlardan sonra indirim kararı açıkladı. Apple Türkiye son dönemlerde kurdaki artışa bağlı olarak ilki 26 Kasım tarihinde, ikinci ise 18 Aralık’ta olmak üzere fiyatlarına zam kararı aldı. Bu hafta başında dolar kurundaki düşüşten sonra Apple, tüm ürünlerinde indirime gitti. Apple Türkiye'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, son çıkan iPhone 13 modelinde yüzde 25'e yakın indirim yapıldı. Apple ürünlerinin eski ve yeni fiyatları şöyle:
iPhone 13
Eski fiyat: 21 bin 499 TL
Yeni fiyat: 16 bin 299 TL
iPhone 13 Pro
Eski fiyat: 28 bin 999 TL
Yeni fiyat: 21 bin 499 TL
iPhone 13 Pro Max
Eski fiyat: 31 bin 999 TL
Yeni fiyat: 23 bin 999 TL