Apple'dan kur indirimi geldi!

Apple Türkiye, 26 Kasım ve 18 Aralık'taki zamlardan sonra indirim kararı açıkladı. Apple Türkiye son dönemlerde kurdaki artışa bağlı olarak ilki 26 Kasım tarihinde, ikinci ise 18 Aralık’ta olmak üzere fiyatlarına zam kararı aldı. Bu hafta başında dolar kurundaki düşüşten sonra Apple, tüm ürünlerinde indirime gitti. Apple Türkiye'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, son çıkan iPhone 13 modelinde yüzde 25'e yakın indirim yapıldı. Apple ürünlerinin eski ve yeni fiyatları şöyle:

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