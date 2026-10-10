Apple'ı bile geride bıraktı: Kadın çalışanların gözdesi şirket
Forbes ile Statista, 61 ülkeden 140 bini aşkın kadının görüşleriyle 2026'nın en iyi 400 şirketini belirledi. Teknoloji devleri zirveyi zorlarken finans, sigorta ve tüketim markaları da ilk 10'a girdi. İşte kadınların öne çıkardığı şirketler.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünyanın en iyi işverenleri bu kez kadınlara soruldu
Dünyanın en büyük şirketleri yalnızca satışları, kârları veya piyasa değerleriyle yarışmıyor. Kadın çalışanların gözünde iyi bir işveren olmak da giderek daha önemli bir ölçüt haline geliyor. Forbes ve Statista’nın 2026 araştırması, bu açıdan öne çıkan 400 uluslararası şirketi belirledi. Listede teknoloji devlerinden sigorta kuruluşlarına, tüketici markalarından sağlık şirketlerine kadar farklı sektörler var. İlk 10'a giren kurumların ülkeleri ve faaliyet alanları, yarışın sadece Silikon Vadisi ile sınırlı olmadığını gösteriyor.
140 binden fazla kadının görüşü alındı
Araştırmanın altıncı yılında, 61 ülkede çok uluslu şirketlerde çalışan 140 binden fazla kadının değerlendirmeleri kullanıldı. Katılımcılar, kendi işverenlerini ailelerine veya arkadaşlarına önerip önermeyeceklerini, ücret ve çalışma koşullarını, terfi fırsatlarını ve kadınlarla erkeklere eşit imkân sağlanıp sağlanmadığını değerlendirdi. Anketler bağımsız ve anonim biçimde gerçekleştirildi. Ayrıca şirketlerin sektör içindeki itibarı ve kadınların yönetimdeki temsili araştırıldı. Sonuçta en yüksek toplam puanı alan 400 kuruluş seçildi.
Sıralamanın yarısı çalışan değerlendirmesi
Listenin nasıl hazırlandığı en az şirketlerin sırası kadar önemli. Nihai puanın yüzde 50'si kadınların kendi işverenleri ve sektördeki diğer kuruluşlar hakkında yaptığı değerlendirmelerden oluşuyor. Yüzde 35'lik bölüm, şirketlerin toplumsal cinsiyet konularındaki kamuoyu algısına dayanıyor. Kalan yüzde 15 ise üst yönetimde ve yönetim kurullarında kadınların payını ölçüyor. Önceki iki yılın anketleri de değerlendirmeye katılıyor, ancak en güncel cevaplara daha yüksek ağırlık veriliyor. Şimdi ilk 10'a sondan bakalım.
10. Unilever — İngiltere
İlk 10'un son basamağında, merkezi Londra'da bulunan Unilever yer alıyor. Çok sayıda ülkede kişisel bakım, temizlik ve günlük tüketim ürünleriyle tanınan şirket, teknoloji ve finans gruplarının ağırlık taşıdığı sıralamaya farklı bir sektörün temsilcisi olarak giriyor. Unilever'in onuncu sırada bulunması, araştırmanın yalnızca yazılım şirketlerini veya yüksek ücretli uzmanlık alanlarını kapsamadığını gösteriyor. Kadınların işverenlerini değerlendirdiği bu listede, küresel tüketim ürünleri üreticileri de üst sıralarda kendilerine yer bulabiliyor.
9. Johnson & Johnson — ABD
Dokuzuncu sırada ABD merkezli Johnson & Johnson bulunuyor. New Jersey eyaletindeki New Brunswick kentinde merkezlenen şirket, ilaç ve biyoteknoloji alanındaki faaliyetleriyle listenin sağlık sektöründen gelen temsilcilerinden biri. Kadın çalışanların değerlendirmelerine dayalı sıralamada bu sektörün ilk 10'a girmesi dikkat çekiyor. Ancak bu sonuç, şirketin bütün çalışma koşullarında diğerlerinden üstün olduğunu gösteren mutlak bir ölçüm değil. Forbes'un listesi, birden fazla değerlendirme ve kadın yönetici temsili ölçütünün bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor.
8. Coca-Cola — ABD
Sekizinci sırada dünyanın en çok tanınan tüketici markalarından Coca-Cola var. ABD'nin Atlanta kentinde merkezlenen şirket, içecek sektörünü ilk 10'a taşıyor. Sıralamada Coca-Cola'nın bulunması, kadın çalışanların işverenleri hakkındaki değerlendirmelerinin yalnızca teknoloji, sigorta ve finans kuruluşlarında toplanmadığını gösteriyor. Forbes ile Statista'nın araştırması, şirketlerin genel tanınırlığını değil, çalışma deneyimi, eşit fırsatlar ve cinsiyetle ilgili itibar gibi unsurları ölçmeye çalışıyor. Bu nedenle listedeki yer ile marka değeri aynı şey değil.
7. Desjardins — Kanada
Yedinci sıradaki Desjardins, Kanada'nın Québec eyaletindeki Lévis kentinde merkezlenen bir finans kooperatifleri grubu. Şirketin Ağustos 2026 verilerine göre Kanada'daki çalışanlarının yüzde 60'tan fazlası kadın; yönetim görevlerinin yaklaşık yüzde 57'si de kadınlar tarafından yürütülüyor. Grup, esnek çalışma koşulları, kurum içi eğitim, mentorluk ve kariyer gelişimi uygulamalarını öne çıkarıyor. Bu örnekte kadınların yönetimdeki payı yalnızca söylem düzeyinde değil, şirketin paylaştığı somut çalışan verileriyle de izlenebiliyor.
6. Absa Group — Güney Afrika
Altıncı sırayı Güney Afrika merkezli Absa Group alıyor. Johannesburg'da bulunan finans kuruluşu, ilk 10'da Kuzey Amerika ve Avrupa dışından gelen dikkat çekici örneklerden biri. Şirketin açıkladığı bilgilere göre 2020'den bu yana 7 bin 500 kadın, mesleki gelişim ve liderlik programlarından yararlandı. Bu programlar arasında eğitim, koçluk ve yönetim becerilerini güçlendirmeye yönelik iş birlikleri bulunuyor. Absa'nın listedeki konumu, kadınların kariyer basamaklarında ilerlemesine yönelik uygulamaların küresel ölçekte nasıl değerlendirildiğine somut bir örnek sunuyor.
5. MAIF — Fransa
Beşinci basamakta Fransa'nın Niort kentinde merkezlenen sigorta şirketi MAIF bulunuyor. 1934 yılında kurulan kuruluş, teknoloji şirketleriyle aynı ilk beşe girerek dikkat çekiyor. Listenin üst sıralarında hem finans hizmetleri hem de sigortacılığın yer alması, kadınlar açısından iyi işveren değerlendirmesinin yalnızca yeni ekonomi şirketlerine özgü olmadığını ortaya koyuyor. MAIF'in sıralaması, kadın çalışanlardan gelen değerlendirmeler, şirketin cinsiyet konularındaki algısı ve yönetimdeki kadın oranının birlikte hesaplandığı toplam puana dayanıyor.
4. L'Oréal — Fransa
Dördüncü sırada güzellik ve kişisel bakım sektörünün en tanınmış şirketlerinden L'Oréal bulunuyor. Merkezi Paris'te bulunan ve geçmişi 1909'a uzanan Fransız grubu, ilk beşteki ikinci Fransa merkezli kuruluş. Listenin zirvesinde yazılım, elektronik, finans ve sigorta şirketleri bulunurken L'Oréal'in ilk beşe girmesi tüketim ürünleri sektörünün de güçlü bir temsilciye sahip olduğunu gösteriyor. Sıralama, şirketlerin satışlarını ya da ürünlerinin tüketiciler arasındaki popülerliğini değil, kadınlara yönelik işveren deneyimi ve yönetim temsili gibi ölçütleri esas alıyor.
3. Manulife — Kanada
Üçüncü sırada Kanada merkezli finans ve sigorta grubu Manulife var. Toronto'da merkezlenen şirket, listede en üst sıraya çıkan finans kuruluşu olarak öne çıkıyor. Şirket yönetiminin paylaştığı uygulamalar arasında esnek ve karma çalışma düzeni, farklı yaşam dönemlerine göre şekillenen yan haklar ve kariyer gelişimi olanakları bulunuyor. Özellikle ebeveynlik izninden dönen veya yeni yönetim görevlerine geçen çalışanların desteklenmesi vurgulanıyor. Böylece ilk üçte, teknoloji sektöründeki iki büyük şirketin yanında finans dünyasından bir kurum yer alıyor.
2. Apple — ABD
İkinci sırayı ABD'nin Cupertino kentinde merkezlenen Apple alıyor. Elektronik ve teknoloji ürünleriyle dünya çapında tanınan şirket, 2026 listesinde zirveye en yakın kuruluşlardan biri. Ancak bu sıralama, şirketin yalnızca teknolojik gücünü, cirosunu veya piyasa değerini yansıtmıyor. Forbes ile Statista'nın değerlendirmesinde kadınların iş yerindeki deneyimleri, başka şirketlere ilişkin algıları ve üst düzey görevlerde kadınların varlığı birlikte dikkate alınıyor. Apple'ın ikinci sırada bulunması, teknoloji sektörünün ilk iki basamakta güçlü biçimde temsil edildiğini gösteriyor.
1. Microsoft — ABD
Kadınlar için dünyanın en iyi şirketleri sıralamasında birincilik Microsoft'un oldu. ABD'nin Redmond kentinde merkezlenen yazılım ve teknoloji şirketi, 2025'teki ilk sıradaki konumunu 2026'da da korudu. Apple ve Manulife'ı geride bırakan Microsoft, 400 şirketlik araştırmanın zirvesinde yer aldı. Ancak sonuç, yalnızca tanınırlığı ölçmüyor. Kadın çalışanların görüşleriyle şirketlerin cinsiyet eşitliği algısını ve üst yönetimdeki kadın temsilini birleştiren bir puanlama sistemine dayanıyor. İlk 10'da farklı sektörlerden şirketlerin bulunması da listenin dikkat çeken yönlerinden biri.