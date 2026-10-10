Apple'ı bile geride bıraktı: Kadın çalışanların gözdesi şirket

Dünyanın en iyi işverenleri bu kez kadınlara soruldu





Dünyanın en büyük şirketleri yalnızca satışları, kârları veya piyasa değerleriyle yarışmıyor. Kadın çalışanların gözünde iyi bir işveren olmak da giderek daha önemli bir ölçüt haline geliyor. Forbes ve Statista’nın 2026 araştırması, bu açıdan öne çıkan 400 uluslararası şirketi belirledi. Listede teknoloji devlerinden sigorta kuruluşlarına, tüketici markalarından sağlık şirketlerine kadar farklı sektörler var. İlk 10'a giren kurumların ülkeleri ve faaliyet alanları, yarışın sadece Silikon Vadisi ile sınırlı olmadığını gösteriyor.