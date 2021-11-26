Apple’ın zamlı fiyatları belli oldu
Kurdaki dalgalanma sonrası Türkiye’deki satışlarını geçici olarak durduran Apple ürünlerinin yeni fiyatları belli oldu.
Apple Türkiye, birkaç gün önce satıştan kaldırdığı ürünlerini zamlı fiyatlarla yeniden piyasaya sundu. Kurda salı günü yaşanan dalgalanma sonrası tüm ürünlerinin satışını geçici olarak durduran Apple Türkiye, satışlara zamlı fiyatlarla başladı.
Zamlı iPhone 13’lerin fiyat listesi şöyle:
iPhone 13 Mini
128 GB: 13 bin 999 TL
256 GB: 15 bin 999 TL
512 GB: 17 bin 999 TL
iPhone 13
128 GB: 14 bin 999 TL
256 GB: 16 bin 199 TL
512 GB: 18 bin 599 TL
iPhone 13 Pro
128 GB: 19 bin 999 TL
256 GB: 21 bin 199 TL
512 GB: 23 bin 599 TL
1 TB: 25 bin 999 TL