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  4. Apple’ın zamlı fiyatları belli oldu

Apple’ın zamlı fiyatları belli oldu

Kurdaki dalgalanma sonrası Türkiye’deki satışlarını geçici olarak durduran Apple ürünlerinin yeni fiyatları belli oldu.

Apple Türkiye, birkaç gün önce satıştan kaldırdığı ürünlerini zamlı fiyatlarla yeniden piyasaya sundu. Kurda salı günü yaşanan dalgalanma sonrası tüm ürünlerinin satışını geçici olarak durduran Apple Türkiye, satışlara zamlı fiyatlarla başladı.

Zamlı iPhone 13’lerin fiyat listesi şöyle:

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iPhone 13 Mini

128 GB: 13 bin 999 TL

256 GB: 15 bin 999 TL

512 GB: 17 bin 999 TL

 

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iPhone 13

128 GB: 14 bin 999 TL

256 GB: 16 bin 199 TL

512 GB: 18 bin 599 TL

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iPhone 13 Pro

128 GB: 19 bin 999 TL

256 GB: 21 bin 199 TL

512 GB: 23 bin 599 TL

1 TB: 25 bin 999 TL

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