Araç alacaklar dikkat! Tarih işaret edildi: Otomobil fiyatlarına zam geliyor Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından otomobil fiyatlarına gelecek zammı duyurdu. Araç almak isteyenlerin eylül ayı sonrası kredi faizleri düşmesini beklerken yükselen araç fiyatlarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Özpeynirci'nin aktardığına göre sektör yetkilileri, eylülde ortalama yüzde 5 zammın kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Otomotiv pazarında soğuma kampanyalara rağmen temmuzda da devam etti. Otomobilden bu kez zam haberi geldi. Otomotiv sektörünü uzun yıllardır takip eden deneyimli gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından tarih vererek otomobile gelecek zammı duyurdu. 1 | 6

Özpeynirci eylül ayından itibaren araç fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Araç almak isteyenler eylül ayı sonrası kredi faizleri düşmesini beklerken yükselen araç fiyatlarıyla yine zorda kalabilir. Yerli araçlarda da GSR avantajının bitmesiyle fiyat yükselmesi bekleniyor. 2 | 6

Özpeynirci sosyal medya hesabından araç piyasasındaki gelişmeleri şöyle aktardı: "Eylülde otomobillere kur zammı yolda Temmuzda 94 bin adedi aşan otomotiv pazarının, ağustosta da 85 bin adedi bulacağı öngörülüyor. Son haftaya giriyoruz, bekleyip göreceğiz. 3 | 6