Araç alacakları ilgilendiriyor: 1 milyon TL'nin altında elektrikli model var mı?

Türkiye’de elektrikli araç satışları hızlandı. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı son bir yılda 32 bin 777 adetten 131 bin 127 adete yükseldi. Elektrikli otomobiller tüketiciler açısından pahalı bulunuyor. Peki şu anda en düşük fiyatlı elektrikli araç hangisi? 1 milyonun altında model var mı? Hibrit araçlar, elektriklilere göre daha mı cazip?

Arabam.com Genel Müdür Yardımcısı Emrah Şahin, gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını Milliyet'e açıkladı. Şahin, "Gerçekleştirdiğimiz anket araştırmasına katılanlara, ‘Elektrikli otomobil alacak olsanız, en önemli gerekçeleriniz neler olur?’ sorusunu sorduk. Katılımcıların yüzde 38,5’i, elektrikli otomobillerin çevre dostu yapısını en önemli avantaj olarak öne çıkarıyor. Bunun yanı sıra, düşük işletme maliyetleri yüzde 24,9 oranıyla kullanıcıların tercihlerinde etkili olan bir diğer önemli faktör. Performans ve hız yüzde 19 ile, vergi avantajları da yüzde 17,6 ile elektrikli araçların tercih edilmesinde rol oynayan diğer etkenler arasında yer alıyor" diye konuştu.

"Anket araştırmamızda ‘elektrikli otomobil kullanımında en büyük zorluk sizce nedir?’ diye sorarak katılımcılarımızın görüşlerini almaya çalıştık. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %36’sı menzil endişesini en büyük zorluk olarak görüyor" ifadelerini kullanan Şahin şunları kaydetti:

"Bu, elektrikli araçların uzun yolculuklarda yeterli menzile sahip olmamasıyla ilgili kaygıları yansıtıyor. Ayrıca yüzde 31 oranında katılımcı yetersiz şarj altyapısını önemli bir sorun olarak belirtti. Bu durum, şarj istasyonlarının yaygınlaşması gerektiğini gösteriyor. Yüksek fiyatlar yüzde 18 ve servis ağının yetersizliği yüzde 15 oranında diğer zorluklar arasında yer alıyor. Bu veriler, elektrikli araçların daha geniş kitleler tarafından benimsenmesi için çözülmesi gereken önemli konulara işaret."