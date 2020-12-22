Aracı kurumların model portföyünde hangi hisseler yer alıyor?
Türkiye'nin önde gelen 8 aracı kurumunun model portföyünde yer alan hisse senetleri ve bu hisseler için belirlenen hedef fiyatlar...
Yatırımcıların kararlarında ve hisse senedi tercihlerinde, ilk baktıkları adresler arasında aracı kurumların oluşturdukları model portföyler yer alıyor. Her aracı kurumun, kendi belirlediği stratejiler ve analizler doğrultusunda oluşturdukları model portföyler, hisse senetleri piyasasının geleceğine yönelik önemli ipuçları da barındırıyor. Türkiye'nin önde gelen 8 aracı kurumunun mevcut model protföylerini sizler için derledik. İşte aracı kurumların model porföylerine ekledikkleri hisse senetleri ve bu hisseler için belirlenen hedef fiyatlar...
AK YATIRIM
Coca Cola - Hedef fiyat: 75,00
Doğan Holding - Hedef fiyat: 3,25
Garanti Bankası - Hedef fiyat: 9,50
Koç Holding - Hedef fiyat: 23,50
Kardemir D - Hedef fiyat: 6,00
Migros - Hedef fiyat: 45,00
Turkcell - Hedef fiyat: 21,60
Tüpraş - Hedef fiyat: 135,00
Yapı Kredi Bankası - Hedef fiyat: 3,00
ZİRAAT YATIRIM
BİM - Hedef fiyat: 81,70
Garanti Bankası - Hedef fiyat: 11,00
Türk Telekom - Hedef fiyat: 10,25
Tofaş - Hedef fiyat: 19,75
Turkcell - Hedef fiyat: 19,75
Ülker - Hedef fiyat: 30,80
Yapı Kredi Bankası - Hedef fiyat: 3,15
YATIRIM FİNANSMAN
Pegasus - Hedef fiyat: 92,20
Garanti Bankası - Hedef fiyat: 10,50
TAV Havalimanları - Hedef fiyat: 22,00
Alarko Holding - Hedef fiyat: 8,92
Migros - Hedef fiyat: 58,40
Arçelik - Hedef fiyat: 37,00
Erdemir - Hedef fiyat: 15,50
Emlak Konut - Hedef fiyat: 2,70
Kardemir D - Hedef fiyat: 6,30
Anadolu Efes - Hedef fiyat: 29,70
Türk Telekom Hedef fiyat: 10,25