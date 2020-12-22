Aracı kurumların model portföyünde hangi hisseler yer alıyor?

Yatırımcıların kararlarında ve hisse senedi tercihlerinde, ilk baktıkları adresler arasında aracı kurumların oluşturdukları model portföyler yer alıyor. Her aracı kurumun, kendi belirlediği stratejiler ve analizler doğrultusunda oluşturdukları model portföyler, hisse senetleri piyasasının geleceğine yönelik önemli ipuçları da barındırıyor. Türkiye'nin önde gelen 8 aracı kurumunun mevcut model protföylerini sizler için derledik. İşte aracı kurumların model porföylerine ekledikkleri hisse senetleri ve bu hisseler için belirlenen hedef fiyatlar...

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