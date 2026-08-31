Aracıyı devreden çıkardı, sudan ucuza satmaya başladı: Hem üretici hem vatandaş kazandı
Adana’da 40 dönüm araziden 70 ton kavun bekleyen üretici, ürününü hale vermek yerine ailesiyle birlikte pazarda satıyor. Aracısız model, tarladaki kazancı artırırken tüketicinin ödediği fiyatı da aşağı çekiyor.
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi’nde 40 dönümlük arazide kavun üretimi yapan Fatih Yıldırım, bu sezon yaklaşık 70 ton rekolte bekliyor. 2003 yılından bu yana üretimle uğraşan Yıldırım, hasat ettiği kavunları aracıya veya hale vermek yerine ailesiyle birlikte pazarlarda satarak doğrudan tüketiciye ulaştırıyor.
Aracısız satış üreticiye de tüketiciye de kazandırıyor
Yaklaşık 20 yıldır kavunlarını pazarda kendisinin sattığını belirten Yıldırım, ürünün doğrudan tarladan vatandaşa ulaştırılmasının iki taraf için de avantajlı olduğunu söyledi.
Yıldırım, "Biz aracı girdirmiyoruz, hale sokmuyoruz. Marketlere ve pazarlara kendimiz satıyoruz. Hale girmeden tarladan halka direkt ulaştırıyoruz. Tarlada kavun için 8-10 lira arasında fiyat veriliyor. Tonaj olarak alındığında 10 lira deniyor. Tarlanın tamamını aldıklarında ise 10 liranın da altına düşebiliyor. Bu durumda çiftçi zarar ediyor" dedi.
Kavunları kendilerinin pazara götürmesi sayesinde daha fazla kazanç elde ettiklerini aktaran Yıldırım, "Biz bu şekilde sattığımızda kilosu 15-20 liraya geliyor. Aracı girdiği zaman ise tüketiciye ulaşan fiyat 25 liranın üzerine çıkabiliyor. Böylece biz de kazanıyoruz, vatandaş da daha uygun fiyata kavun alıyor" diye konuştu.
Hasat süreci yaklaşık 1,5 ay sürüyor
Kavun üretiminin uzun süreli ve yoğun emek gerektirdiğini anlatan Yıldırım, ürünün tarlaya ekilmesinden hasada kadar geçen süreçte düzenli bakım yapılması gerektiğini belirtti.
Yıldırım, "Ürün tarlaya düştüğünde yaklaşık 70 gün sonra çıkıyor. 70 gün boyunca çiftçi tarlaya gelip emek etmek zorunda. Bizim burada hasat dönemi yaklaşık 1-1,5 ay sürüyor. Bir gün kavun topluyoruz, bir gün pazarda satıyoruz, sonraki gün yeniden topluyoruz" ifadelerini kullandı.
Lezzetini açık tarla ve güneşten alıyor
Bölgede yetiştirilen kavunun kendine has aroması ve tadıyla öne çıktığını dile getiren Yıldırım, açık tarlada yapılan üretimin ürünün kalitesine doğrudan yansıdığını söyledi.
Yıldırım, "Çok güzel şiresi olan, tadı ve kokusu olan bir kavun. Sarı kavun, sarı burun olarak biliniyor. Bizim burada yetişen kavunun lezzeti ve aroması adeta akide şekeri gibi. Açık tarla ürünü olması, güneşi tamamen alması tadına ve kokusuna yansıyor" dedi.