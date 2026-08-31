Aracıyı devreden çıkardı, sudan ucuza satmaya başladı: Hem üretici hem vatandaş kazandı

Lezzetini açık tarla ve güneşten alıyor

Bölgede yetiştirilen kavunun kendine has aroması ve tadıyla öne çıktığını dile getiren Yıldırım, açık tarlada yapılan üretimin ürünün kalitesine doğrudan yansıdığını söyledi.

Yıldırım, "Çok güzel şiresi olan, tadı ve kokusu olan bir kavun. Sarı kavun, sarı burun olarak biliniyor. Bizim burada yetişen kavunun lezzeti ve aroması adeta akide şekeri gibi. Açık tarla ürünü olması, güneşi tamamen alması tadına ve kokusuna yansıyor" dedi.