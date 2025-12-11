Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? TCMB faiz indirecek mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Kasım ayı enflasyon rakamlarının beklentinin altında gelmesi Merkez'in elini rahatlatırken vatandaşlar hem kararın açıklanacağı saati hem de faizlerin ne kadar düşeceğini merak ediyor. İşte konuya dair bilgiler...
Yılın son Merkez Bankası toplantısı bugün gerçekleşecek. TCMB'nin faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken faizlerin ne kadar düşeceği merak konusu... Son 3 toplantıda faiz indiren Merkez'in bugün saat kaçta kararı duyuracağı araştırılıyor. Vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararını kamuoyu ile paylaşacak.
Merkez Bankası faizleri ne kadar düşürecek?
Uzmanların değerlendirmesi ve AA finans anketine göre faizlerin 150 baz puan düşürülmesi bekleniyor.