Araştırmalar ortaya koydu: Milyonlarca kişiye tasarrufu öğreten 3 basit yöntem!

Bu yöntemde kişi bir hafta, bir ay veya belirlediği başka bir süre boyunca dışarıda yemek, alışveriş ve eğlence gibi zorunlu olmayan harcamalarını azaltıyor ya da tamamen durduruyor. Yöntemin avantajı ise katı ve kalıcı bir yaşam biçimi dayatmak yerine kişiye kendi süresini ve sınırlarını belirleme imkanı vermesi. Özellikle tasarruf bir hedef ya da meydan okuma haline geldiğinde motive olmak daha kolay oluyor.