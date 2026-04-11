Arkadaş tavsiyesiyle üretime başladı, bölgenin en önemli tedarikçisi oldu: Pazar sıkıntısı yok
Erzincan'da arkadaş tavsiyesiyle küçük bir serada üretime başlayan Refik Beşiktaş, 18,5 dönümlük modern tesisinde yılda 4 milyon fide üreterek Doğu Anadolu ve Karadeniz'in en önemli tedarikçilerinden biri haline geldi. Erzincan'ın mikroklima avantajını fırsata çeviren üretici, şehrin tamamında sera üretimi yapılsa dahi pazar sıkıntısı bulunmadığını, fideciliğe ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Büyük çiftçilerin de git gide işini büyüttüğünü belirten üretici, "Sayı her geçen gün çoğalıyor" dedi.
Erzincan'da arkadaş tavsiyesiyle 5 dönüm serada fide üretimine başlayan bir vatandaş 4 yıl içinde bölgenin en önemli tedarikçilerinden biri haline geldi.
21 yıl önce kendi ihtiyacı için serada domates, biber ve salatalık fidesi üretmeye başlayan Refik Beşiktaş, ufak yatırımlarla serasını 18,5 dönüme, yıllık fide üretimini ise 4 milyona çıkardı. Ata tohumundan hibrit çeşitlere kadar binlerce fide üretimi yapan Beşiktaş, kısa sürede Doğu Anadolu ve Karadeniz'in en önemli tedarikçisi haline geldi.
Zorlu kış şartlarına rağmen modern sera sistemleriyle üretimini sürdüren Beşiktaş, kaliteli ve sağlıklı fide üretimiyle bölge çiftçisinin önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.
"Bölgedenin tamamı gelip buradan fide götürüyor"
Üretici Refik Beşiktaş, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin fide ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.
2005 yılında arkadaş tavsiyesiyle 5 dönüm serayla başladıkları fide üretimini talepler doğrultusunda kademe kademe artırdığını anlatan Beşiktaş, "Amatörlükten profesyonelliğe geçtik. Şu anda 18,5 dönüme çıkardığımız üretim alanımızda 4 milyon fide üretiyoruz. Bölgemizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Talepler doğrultusunda ürettiğimiz fidelerle bölgenin ihtiyacını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, kış şartlarında üretim yaptıkları için fidelerinin çok tercih edildiğini belirterek, "Kış şartlarında üretim yapmamız sayesinde hastalık taşıyıcı unsurlar, böcekler ve toprak kaynaklı hastalık riski oldukça düşüktür. Bugüne kadar fidelerimizle ilgili herhangi bir şikayet almadık ve yoğun bir talep gördük. Tarım Müdürlüğümüzün desteği üretimimize katkı sağladı." diye konuştu.
Pazar sıkıntısı yok
Fiyatları makul seviyede tutarak çiftçiye de destek olmaya çalıştıklarını aktaran Beşiktaş, şunları kaydetti:
Erzincan'ın en önemli yatırımlarından birinin seracılık olması gerekiyor. Doğu illerimizin tamamı, kış şartları nedeniyle sebze üretimine uygun değil. Erzincan'ın mikroklima özelliği ve bölge illere yakın olması nedeniyle önemli bir üretim merkezi. Bu nedenle Erzincan’ın tamamında sera üretimi yapılsa dahi pazar sıkıntısı yoktur. Kovid-19 salgınıyla beraber insanların kırsala ve tarımsal alana ilgisi daha da arttı. Büyük çiftçiler de git gide işini büyütüyor. Sayı her geçen gün çoğalıyor.
Her geçen gün tarımsal alanımız genişliyor. İnsanlar tarıma yönelmek zorunda kaldıklarını anlamaya başladılar. Tarım bütün insanların temel ihtiyacı olduğu için herkes kendi üretimini yapmaya çalışıyor. Şehirlerden köye dönüş başlıyor yavaş yavaş.