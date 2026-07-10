Arkadaşında gördü, memleketinde yaptı: Verimi artıran yöntem dikkat çekti
Bursa ve İzmir'deki modern incir yetiştiriciliği uygulamalarından ilham alan Tekirdağlı üretici Muhammed Bulut, Şarköy'de telli terbiye sistemiyle kurduğu incir bahçesinde ilk kez ilekleme uygulamasını gerçekleştirdi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde modern yöntemlerle kurulan incir bahçesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesine konu oldu. Ekipler, telli terbiye sistemiyle yetiştirilen incir bahçesinde, kaliteli ve verimli ürün elde edilmesinde önemli rol oynayan ilekleme uygulamasını yerinde gözlemledi.
Yetkililer, modern yetiştiricilik tekniklerinin yaygınlaşmasının hem ürün kalitesini hem de verimi artıracağını belirterek üreticiye bereketli bir sezon temennisinde bulundu.
İlekleme kaliteli ürünün anahtarı
İncir üretiminde döllenmenin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen ilekleme uygulamasında, erkek incir meyveleri bahçedeki tellere asılıyor. Meyvelerin içerisinde bulunan incir arıcıkları, polenleri dişi incirlere taşıyarak meyve tutumunu artırıyor. Bu doğal süreç sayesinde daha kaliteli ve verimli ürün elde edilmesi hedefleniyor.
"Bu işe askerlik arkadaşım sayesinde başladım"
Bahçenin sahibi Muhammed Bulut, modern üretim modeline Bursa'da yaşayan askerlik arkadaşının vesilesiyle ilgi duyduğunu söyledi.
Bursa'da telli terbiye sistemiyle kurulan bahçeleri yerinde gördüğünü belirten Bulut, daha sonra internet üzerinden yaptığı araştırmalarla projeyi geliştirdiğini ifade etti.
İzmir'in Menemen ilçesinde aynı sistemi uygulayan üreticileri de incelediğini aktaran Bulut, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından bahçeyi kurduklarını söyledi.
Bu yıl ilk kez ilekleme uygulamasını gerçekleştirdiklerini dile getiren Bulut, "İnşallah daha kaliteli ve verimli ürün alacağız. Erkek incirleri tellere asarak arıcıkların bahçeye eşit şekilde dağılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Hedef daha yüksek verim ve kalite
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, modern yetiştiricilik sistemlerinin bölgede yaygınlaşmasının üreticilere önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Yetkililer, özellikle telli terbiye sistemi ve doğru ilekleme uygulamalarının hem ürün kalitesini yükselteceğini hem de verimliliği artıracağını belirtti.