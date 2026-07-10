Arkadaşında gördü, memleketinde yaptı: Verimi artıran yöntem dikkat çekti

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde modern yöntemlerle kurulan incir bahçesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesine konu oldu. Ekipler, telli terbiye sistemiyle yetiştirilen incir bahçesinde, kaliteli ve verimli ürün elde edilmesinde önemli rol oynayan ilekleme uygulamasını yerinde gözlemledi.

Yetkililer, modern yetiştiricilik tekniklerinin yaygınlaşmasının hem ürün kalitesini hem de verimi artıracağını belirterek üreticiye bereketli bir sezon temennisinde bulundu.