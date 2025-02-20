Arsa fiyatlarında rekor yükseliş! İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri...
İstanbul’da arsa fiyatları yüzde 36 arttı. Mega kentte arsa fiyatlarının ortalaması 18 bin TL'yi geçti. En ucuz semtin metrekare fiyatı 6 bin TL'yi geçerken; en pahalı semtin metrekare fiyatı ise 160 bin TL'yi buldu. İşte İstanbul'un 39 ilçesinin arsa fiyatları...
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye’de arsa fiyatları ortalaması son 1 yılda yüzde 16,75 arttı ve metrekare fiyatı 5 bin 807 TL oldu.
İstanbul arsa fiyatlarının ortalaması ise yüzde 36,31 artarak 18 bin 362 TL'ye çıktı.
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Gazete Duvar’ın Endeksa verilerinden derlediği bilgilere göre; İstanbul’un 39 ilçesinde yeni yılda arsa fiyatları şöyle:
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39- Çatalca
6 bin 626 TL/m2
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38- Silivri
7 bin 813 TL/m2
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