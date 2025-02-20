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  4. Arsa fiyatlarında rekor yükseliş! İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri...

Arsa fiyatlarında rekor yükseliş! İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri...

İstanbul’da arsa fiyatları yüzde 36 arttı. Mega kentte arsa fiyatlarının ortalaması 18 bin TL'yi geçti. En ucuz semtin metrekare fiyatı 6 bin TL'yi geçerken; en pahalı semtin metrekare fiyatı ise 160 bin TL'yi buldu. İşte İstanbul'un 39 ilçesinin arsa fiyatları...

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye’de arsa fiyatları ortalaması son 1 yılda yüzde 16,75 arttı ve metrekare fiyatı 5 bin 807 TL oldu.

İstanbul arsa fiyatlarının ortalaması ise yüzde 36,31 artarak 18 bin 362 TL'ye çıktı.

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Gazete Duvar’ın Endeksa verilerinden derlediği bilgilere göre; İstanbul’un 39 ilçesinde yeni yılda arsa fiyatları şöyle:

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39- Çatalca

6 bin 626 TL/m2

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38- Silivri

7 bin 813 TL/m2

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