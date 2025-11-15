Arsa ve tarlada fiyat artışı yavaşladı: İşte değerin en çok arttığı ve azaldığı iller…
Son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen arsa ve tarla değerlerinde frenleme yaşandı. Son 12 aylık dönemde konut imarlı arsalar sadece yüzde 19,94 artış gösterdi. Tarla kategorisindeki arazilerin yıllık değer kazanımı ise yüzde 17,28’de kaldı. Her iki yatırım da enflasyon oranının altında kaldı. Sadece 11 ilde kâr edilebilirken bir ilimizde ise fiyatların gerilediği görüldü. İşte arsa-tarla fiyatlarının en çok arttığı ve azaldığı iller…
Türkiye’de son yıllarda toprak yatırımlarına ilgi hızla artmasına rağmen, son 1 yıllık süreçte arsa ve tarla fiyatlarının enflasyon oranının altında kaldığı belirlendi.
Son 5 yılda arsa kazandırdı
Beş yıllık performansa bakıldığında ise toprak yatırımlarının güçlü bir getiri sağladığı dikkat çekiyor. Ocak 2021–Ekim 2025 döneminde konut imarlı arsalarda değer artışı yüzde 851’e çıkarken, tarla niteliğindeki arazilerde bu yükseliş yüzde 923 seviyesine ulaştı.
Son 12 ayda tablo değişti
Ancak son bir yılda tablo değişti ve arsa ile tarla yatırımcılarının enflasyon karşısında reel kayıp yaşadığı görüldü.
Endeksa’nın paylaştığı verilere göre, Türkiye genelinde konut imarlı arsaların ortalama metrekare satış fiyatı 6 bin 353 TL olarak hesaplandı. Yüzde 30'un üzerinde hesaplanan enflasyon için fiyatlar reel olarak düşmüş oldu. İmarlı arsa fiyatı yüzde 10, tarla fiyatı yüzde 12 değer yitirdi.
81 şehrin 11'inde fiyat artışı enflasyonun üstünde olurken, 70 ilde ise altında kaldı. Türk Lirası bazında Bartın'da fiyat düştü.
Yıllık baza bakıldığında değeri en az artan şehirler şu şekilde:
Bartın: 2.177 TL/m² (%–5,55)
Artvin: 4.425 TL/m² (%1,05)
Kilis: 3.553 TL/m² (%4,13)
Bingöl: 4.781 TL/m² (%5,68)
Eskişehir: 7.391 TL/m² (%5,72)
Bilecik: 2.326 TL/m² (%6,40)
Mersin: 5.324 TL/m² (%6,97)
Adıyaman: 6.867 TL/m² (%8,04)
Nevşehir: 4.451 TL/m² (%8,91)
Karabük: 2.465 TL/m² (%9,85)
Yıllık bazda tarla fiyatlarının en az yükseldiği şehirler ise şu şekilde sıralandı:
Rize: 1.251 TL/m² (%3,05)
Artvin: 789 TL/m² (%3,68)
Bitlis: 965 TL/m² (%4,32)
Konya: 189 TL/m² (%5,59)
Hatay: 1.154 TL/m² (%7,25)
Bartın: 647 TL/m² (%8,01)
Çanakkale: 471 TL/m² (%8,03)
Osmaniye: 921 TL/m² (%8,74)
Kırşehir: 214 TL/m² (%9,18)
Karabük: 685 TL/m² (%9,70)
Arsa ve tarlada en çok değer kazananlar iller
Kilis’te fiyatlar yüzde 4,1, Bingöl’de yüzde 5,6, Eskişehir’de ise yüzde 5,7 oranında yükseldi. En belirgin artış ise Diyarbakır’da görüldü; kentte fiyatlar yüzde 66,1 oranında arttı.
Diyarbakır’ın ardından Şırnak yüzde 64, Rize yüzde 55,2, Ağrı yüzde 51,6 ve Bitlis yüzde 51,1 ile en fazla artış yaşayan iller arasında sıralandı.