Endeksa’nın paylaştığı verilere göre, Türkiye genelinde konut imarlı arsaların ortalama metrekare satış fiyatı 6 bin 353 TL olarak hesaplandı. Yüzde 30'un üzerinde hesaplanan enflasyon için fiyatlar reel olarak düşmüş oldu. İmarlı arsa fiyatı yüzde 10, tarla fiyatı yüzde 12 değer yitirdi.