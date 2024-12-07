Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Son formül belli oldu! Üç senaryo masada
Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2025'te asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili sorular aralık sonu itibarıyla yanıt bulmuş olacak. Ancak milyonlarca insanın göz kulağı kulislere yansıyan haberlerde. Anketler vatandaşın beklentisini ortaya koyuyor. Ekonomi yönetimi ise 'denge' arayışında... Dar gelirlinin enflasyonun altında kalmayacağı asgari ücret kaç lira? İşte bu konuda üç senaryo konuşuluyor. Asgari ücret zammı için son formül belli oldu.
Asgari ücret 2025’te gözler 10 Aralık Salı gününe çevrilmiş durumda. İşçi, işveren ve hükümet kesimini temsilen 15 kişinin bulunacağı Asgari Ücret Komisyonu’nun ilk toplantısına sadece üç gün kaldı. Aralıkta dört kez toplanacak masa Ocak 2025’te yürürlüğe girecek, Şubat 2025’te hesaplara geçecek olan asgari ücreti tespit edecek.
10 kişiden 4’ü asgari ücretle çalışıyor
Asgari Ücret Komisyonu’nun belirleyeceği rakamın adı asgari ücret olsa da ve yetkililer de bu konuya pek çok kez dikkat çekse de tablo durumun pek de öyle olmadığını ortaya koyuyor. Bunun için devletin resmi verilerine bakmak yeterli.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) göre; Türkiye’de 6,6 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Bu da çalışanların yüzde 40’ına tekabül ediyor. Yani 10 kişiden 4’ü asgari ücretle çalışıyor.
Hükümet ‘denge’ arayışında
İktidar kanadının mesajı şekillenmiş durumda… “Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz.” Bu söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise asgari ücret artışında bir denge aranacağını ifade etti.
Burada kritik soru kendini gösteriyor: Asgari ücretlinin enflasyona ezilmeyeceği denge nereden geçiyor?