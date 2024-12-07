Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Son formül belli oldu! Üç senaryo masada

Asgari ücret 2025’te gözler 10 Aralık Salı gününe çevrilmiş durumda. İşçi, işveren ve hükümet kesimini temsilen 15 kişinin bulunacağı Asgari Ücret Komisyonu’nun ilk toplantısına sadece üç gün kaldı. Aralıkta dört kez toplanacak masa Ocak 2025’te yürürlüğe girecek, Şubat 2025’te hesaplara geçecek olan asgari ücreti tespit edecek.



10 kişiden 4’ü asgari ücretle çalışıyor

Asgari Ücret Komisyonu’nun belirleyeceği rakamın adı asgari ücret olsa da ve yetkililer de bu konuya pek çok kez dikkat çekse de tablo durumun pek de öyle olmadığını ortaya koyuyor. Bunun için devletin resmi verilerine bakmak yeterli.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) göre; Türkiye’de 6,6 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Bu da çalışanların yüzde 40’ına tekabül ediyor. Yani 10 kişiden 4’ü asgari ücretle çalışıyor.