Google Haberler

Asgari ücret açıklandı: Zam sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlendi. Yüzde 27’lik artış; işsizlik maaşından kıdem ve ihbar tazminatına, doğum izni ödemelerinden sosyal yardımlara kadar birçok kalemi doğrudan etkiledi.

Asgari ücret açıklandı: Zam sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi - Resim: 1

İşsizlik maaşı arttı
Asgari ücrete gelen yüzde 27’lik zam sonrası en düşük işsizlik maaşı 13 bin 123 liraya, en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 220 liraya yükseldi.

1 11
Asgari ücret açıklandı: Zam sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi - Resim: 2

Kıdem tazminatı tabanı yükseldi
Asgari ücret artışıyla birlikte kıdem tazminatı tabanı 25 bin 808 liradan 33 bin 30 liraya çıktı.

2 11
Asgari ücret açıklandı: Zam sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi - Resim: 3

Kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminatı tavanının, kasım ayı katsayısı dikkate alındığında yaklaşık 74 bin 155 liraya yükselmesi bekleniyor.

3 11
Asgari ücret açıklandı: Zam sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi - Resim: 4

İhbar tazminatı tutarları güncellendi
Zam sonrası ihbar tazminatı;
0–6 ay çalışanlar için 12 bin 983 TL,
6 ay–1,5 yıl için 25 bin 946 TL,
1,5–3 yıl için 38 bin 950 TL,
3 yıl üzeri için 51 bin 936 TL oldu.

4 11
Asgari ücret açıklandı: Zam sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi - Resim: 5

Doğum izni ödemeleri arttı
112 günlük doğum izni rapor parası, yeni asgari ücretle birlikte en az 82 bin 948 liraya yükseldi.

5 11
Asgari ücret açıklandı: Zam sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi - Resim: 6

Günlük rapor parası yükseldi
Ayakta tedavide günlük rapor parası 734,40 liraya, yatarak tedavide ise 549,40 liraya çıktı.

6 11
Asgari ücret açıklandı: Zam sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi - Resim: 7

Yarı zamanlı çalışan annelere daha fazla destek
Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından ödenen tutar 16 bin 398 liraya yükseldi.

7 11
Asgari ücret açıklandı: Zam sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi - Resim: 8

Stajyer maaşları da arttı
En düşük stajyer maaşı yüzde 27 zamla 6 bin 631 liradan 8 bin 421 liraya çıktı.

8 11
Asgari ücret açıklandı: Zam sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi - Resim: 9

Dul ve yetim aylıkları güncellendi
Zam sonrası dul ve yetim aylıkları;
%75 oranında 14 bin 733 TL,
%50 oranında 9 bin 830 TL,
%25 oranında 4 bin 915 TL oldu.

9 11
Asgari ücret açıklandı: Zam sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi - Resim: 10

Engelli aylıkları yeniden belirlendi
Engel oranı %40–69 olanların aylığı 5 bin 381 liraya,
%70 ve üzeri olanların aylığı 8 bin 86 liraya yükseldi.

10 11
Asgari ücret açıklandı: Zam sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi - Resim: 11

Engelli yakını aylığı da arttı
18 yaş altı engelli çocuğu bulunan ailelere ödenen engelli yakını aylığı 5 bin 464 liraya çıktı.

11 11