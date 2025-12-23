Asgari ücret açıklandı: Zam sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlendi. Yüzde 27’lik artış; işsizlik maaşından kıdem ve ihbar tazminatına, doğum izni ödemelerinden sosyal yardımlara kadar birçok kalemi doğrudan etkiledi.
İşsizlik maaşı arttı
Asgari ücrete gelen yüzde 27’lik zam sonrası en düşük işsizlik maaşı 13 bin 123 liraya, en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 220 liraya yükseldi.
Kıdem tazminatı tabanı yükseldi
Asgari ücret artışıyla birlikte kıdem tazminatı tabanı 25 bin 808 liradan 33 bin 30 liraya çıktı.
Kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminatı tavanının, kasım ayı katsayısı dikkate alındığında yaklaşık 74 bin 155 liraya yükselmesi bekleniyor.
İhbar tazminatı tutarları güncellendi
Zam sonrası ihbar tazminatı;
0–6 ay çalışanlar için 12 bin 983 TL,
6 ay–1,5 yıl için 25 bin 946 TL,
1,5–3 yıl için 38 bin 950 TL,
3 yıl üzeri için 51 bin 936 TL oldu.
Doğum izni ödemeleri arttı
112 günlük doğum izni rapor parası, yeni asgari ücretle birlikte en az 82 bin 948 liraya yükseldi.
Günlük rapor parası yükseldi
Ayakta tedavide günlük rapor parası 734,40 liraya, yatarak tedavide ise 549,40 liraya çıktı.
Yarı zamanlı çalışan annelere daha fazla destek
Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından ödenen tutar 16 bin 398 liraya yükseldi.
Stajyer maaşları da arttı
En düşük stajyer maaşı yüzde 27 zamla 6 bin 631 liradan 8 bin 421 liraya çıktı.
Dul ve yetim aylıkları güncellendi
Zam sonrası dul ve yetim aylıkları;
%75 oranında 14 bin 733 TL,
%50 oranında 9 bin 830 TL,
%25 oranında 4 bin 915 TL oldu.
Engelli aylıkları yeniden belirlendi
Engel oranı %40–69 olanların aylığı 5 bin 381 liraya,
%70 ve üzeri olanların aylığı 8 bin 86 liraya yükseldi.
Engelli yakını aylığı da arttı
18 yaş altı engelli çocuğu bulunan ailelere ödenen engelli yakını aylığı 5 bin 464 liraya çıktı.