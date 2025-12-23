İhbar tazminatı tutarları güncellendi

Zam sonrası ihbar tazminatı;

0–6 ay çalışanlar için 12 bin 983 TL,

6 ay–1,5 yıl için 25 bin 946 TL,

1,5–3 yıl için 38 bin 950 TL,

3 yıl üzeri için 51 bin 936 TL oldu.