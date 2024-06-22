ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024: Asgari ücrete ara zamda yeni senaryo: Ara zam ne zaman yapılacak?

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği ara zam gündeminde çeşitli senaryolar gündeme geliyor. Milyonların gözü temmuz zammına çevrilirken emekli ve memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak. Hükümet tarafından "asgari ücrete ek zam olmayacak" açıklaması gelse de zam beklentisi sürüyor. Emekli zammı ve asgari ücrete ara zam siyaset gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme sonrası, Erdoğan’ın önerisiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in CHP’nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sorumlu olan genel başkan yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüşmesi kararlaştırıldı.

“Enflasyonla mücadele edilmesi için vatandaşın yoksullaştırılmasını amaç edinmiş bir iktidar var. ‘Asgari ücrete artış yapmayacağız, emekli aylıklarındaki artışı sınırlı tutacağız’ gibi açıklamalar yapıyorlar. Asgari ücretin artırılmaması enflasyonla mücadele aracı olarak görülüyor. Biz yoksullaştırıcı ekonomi politikalarının karşısında olduğumuzu ifade edeceğiz. Temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğinini söyleyeceğiz. Bugün asgari ücret mayıs ayı verileriyle bile açlık sınırının 2 bin lira altında kalıyor. Yılın geri kalan kısmında aynı asgari ücret seviyesiyle geçinilemeyeceğini söyleyeceğiz.”

CHP'li Karatepe ve Bakan Şimşek'in görüşmesindeki asgari ücrete zam ve emekliye refah payı gündeme gelecek. CHP’li Karatepe, Şimşek ile yapacakları görüşmeye ilişkin şunları kaydetmişti:

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmayacağı kesinleştiği belirtiliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş TGRT'ye yaptığı açıklamalarda asgari ücrete ara zam tarihiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Karakaş, asgari ücretlilere de eylül ayında bir zam yapılmasını beklediğini açıkladı. Asgari ücrete yapılması beklenen zam miktarını ise 4 bin TL olarak hesapladı.

Karakaş şunları kaydetti:

"Yapılacak zam, asgari ücretle geçinen vatandaşların hayat pahalılığı için önemli bir destek olacak. Geçim sıkıntısı yaşayan asgari ücretliler, gıda, kira ve diğer temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarından olumsuz etkileniyor. Zor durumda olan asgari ücretliler için planlanan zam, ekonomik anlamda büyük bir rahatlama sağlayacak."