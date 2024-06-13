Asgari ücret, enflasyon tartışması sürerken Özgür Demirtaş'tan ses getiren çıkış Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücret artışının enflasyonu artıracağı yolundaki tartışmalar sürerken önemli bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Demirtaş, "Türkiye'nin tasarruf yapması gerekli ama bu tasarruf dar gelirliden, emekliden, işçiden, memurdan çiftçiden başlayamaz" ifadesini kullandı. Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez de asgari ücrete zam yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli, emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Memur ve emekliler Temmuz ayında yasa gereği zam alacak. 1 | 13

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, refah payı verilmezse, altı aylık enflasyon farkı kadar zam alması bekleniyor. Bu zammın ise yüzde 26-26 bandında olması muhtemel. 2 | 13

Memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yine düzenleme yapılmadığı takdirde işçi ve Bağ-Kur emeklilerine göre yaklaşık 5 puan düşük olacağı öngörülüyor. 3 | 13