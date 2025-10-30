Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Toplantı ne zaman?
Yeni yıla sadece 2 ay kaldı. Ocak ayı öncesi yeni asgari ücret belirlenecek. Milyonlarca çalışanın gözü şimdi toplantılara çevrilmiş durumda... Konu yavaş yavaş gündeme gelirken binlerce kişi de her gün "Asgari ücret ne zaman açıklanacak", "Yeni asgari ücret ne kadar olacak" diye soruyor.
2026 yılında emekli, memur, asgari ücretli zam alacak. Asgari ücret ile çalışan milyonların zam oranı yıl bitmeden belli olacak. Kasım ayına giriyoruz ve asgari ücret konusu gündeme geliyor. Milyonlar yine hükümete odaklanırken sıklaşan sorular ise "Asgari ücret ne zaman açıklanacak", "Yeni asgari ücret ne kadar olacak" oluyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Asgari ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi henüz paylaşılmadı. 2024 yılında ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 27 Aralık'ta asgari ücret tutarını duyurmuştu. Bu yıl da gözler ilk toplantı için aralık ayının 2. haftasında olacak.
Yeni asgari ücret ne kadar olur?
2026 asgari ücret zammı için kesinleşmiş bir oran henüz yok. Uzmanların genel kanısı asgari ücrete yüzde 20 zam olacağı yönünde... Eğer bu oran gerçekleşirse yeni asgari ücret 26.500 TL olabilir.