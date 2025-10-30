Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Toplantı ne zaman?

2026 yılında emekli, memur, asgari ücretli zam alacak. Asgari ücret ile çalışan milyonların zam oranı yıl bitmeden belli olacak. Kasım ayına giriyoruz ve asgari ücret konusu gündeme geliyor. Milyonlar yine hükümete odaklanırken sıklaşan sorular ise "Asgari ücret ne zaman açıklanacak", "Yeni asgari ücret ne kadar olacak" oluyor.