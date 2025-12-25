Asgari ücret sonrası tablo belli oldu! iPhone almak için kaç ay çalışmak gerekiyor?

Türkiye

2026 yılı için belirlenen asgari ücret, döviz bazında yaklaşık 655 dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı dönemde iPhone 17’nin 256 GB modelinin fiyatı ise 1.820 dolar olarak hesaplanıyor. Buna göre, Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir kişi maaşının yalnızca 0,36’sı ile bir iPhone 17 satın alabiliyor.

iPhone 16e: Fiyat 49.999 TL, Gün Sayısı: 54, Ay Sayısı: 1,8

iPhone 16: Fiyat 65.999 TL, Gün Sayısı: 71, Ay Sayısı: 2,4

iPhone 16 Plus: Fiyat 76.999 TL, Gün Sayısı: 83, Ay Sayısı: 2,8

iPhone 17: Fiyat 77.999 TL, Gün Sayısı: 84, Ay Sayısı: 2,8

iPhone Air: Fiyat 97.999 TL, Gün Sayısı: 105, Ay Sayısı: 3,5

iPhone 17 Pro: Fiyat 107.999 TL, Gün Sayısı: 116, Ay Sayısı: 3,9

iPhone 17 Pro Max: Fiyat 119.999 TL, Gün Sayısı: 129, Ay Sayısı: 4,3