Asgari ücret toplantısı bugün mü, yarın mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye'nin ekonomik gündem maddesi Asgari Ücret... İşveren ve işçi temsilcisi, hükümet yetkilileri çok kısa süre içinde toplanacak. Milyonlar güzel bir zam oranı beklerken kulislerde ne konuşulduğu merak ediliyor. Toplantıya çok az bir süre kalırken "Asgari ücret toplantısı ne zaman" ve "Yeni asgari ücret ne kadar olacak" sorusu tırmanıyor.