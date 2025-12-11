Asgari ücret toplantısı bugün mü, yarın mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına odaklanmış durumda... Milyonlar zam oranının ne kadar olacağını merak ederken heyecan da gitgide artıyor. Ekonomistlerin her açıklaması dikkatlice dinlenirken tarih konusunda tereddüt yaşayanlar "Asgari ücret toplantısı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Türkiye'nin ekonomik gündem maddesi Asgari Ücret... İşveren ve işçi temsilcisi, hükümet yetkilileri çok kısa süre içinde toplanacak. Milyonlar güzel bir zam oranı beklerken kulislerde ne konuşulduğu merak ediliyor. Toplantıya çok az bir süre kalırken "Asgari ücret toplantısı ne zaman" ve "Yeni asgari ücret ne kadar olacak" sorusu tırmanıyor.
Asgari ücret toplantısı ne zaman?
Komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek ve yeni tutarın 31 Aralık’a kadar netleşmesi bekleniyor. Henüz kesin bir oran paylaşılmasa da kulislerde farklı senaryolar öne çıkıyor.
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, 2026 için asgari ücretin 27 bin 600 TL ile 28 bin 700 TL aralığında olabileceğini belirtiyor. Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun ise piyasa tahminleriyle uyumlu bir artışa dikkat çekerek, ekonomi yönetiminin sıkı para politikasını sürdüreceğini vurguluyor. Erdursun’a göre yüzde 25’lik artış üst sınır niteliğinde ve bunun aşılması “sürpriz” olarak değerlendiriliyor.