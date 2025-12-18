Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni asgari ücret bugün mü belli olacak? Zam oranı açıklandı mı?

Bugün milyonlarca çalışan için önemli bir gün... Geçen hafta ilki gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün ikincisi gerçekleşecek. Sabırsızlık gitgide artarken sonuçlar merak ediliyor. Dillerden düşmeyen sorular ise "Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta" ve "Yeni asgari ücret bugün mü belli olacak" şeklinde...