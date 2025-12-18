Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni asgari ücret bugün mü belli olacak? Zam oranı açıklandı mı?
Türkiye, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına kilitlendi. Milyonları ilgilendiren toplantı ile ilgili kulis bilgileri araştırılırken toplantının tarihi ve saati sıkça araştırılıyor. Öte yandan zam oranının bugün belli olup olmayacağı da merak ediliyor. On binler "Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta" ve "Yeni asgari ücret bugün mü belli olacak" sorusuna yanıt arıyor.
Bugün milyonlarca çalışan için önemli bir gün... Geçen hafta ilki gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün ikincisi gerçekleşecek. Sabırsızlık gitgide artarken sonuçlar merak ediliyor. Dillerden düşmeyen sorular ise "Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta" ve "Yeni asgari ücret bugün mü belli olacak" şeklinde...
Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün saat 14.00'te başlayacak. Toplantının saat 16.00'da bitmesi bekleniyor.
Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK tarafından hazırlanan ekonomik veri ve raporlar ele alınacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğindeki görüşmelere, komisyonun yapısına itiraz eden TÜRK-İŞ’in katılması beklenmiyor. TÜRK-İŞ, aynı gerekçeyle 12 Aralık’taki ilk toplantıya da katılmamıştı.
Bakan Vedat Işıkhan ise sürecin sosyal diyalog çerçevesinde yürütüleceğini ve sendikalarla istişarelerin sürdürüleceğini belirtmişti.