Asgari ücret ve emekli aylığı ne kadar olacak? AK Parti'de konuşulan rakam belli oldu
Milyonlarca çalışan 2025 asgari ücret ne kadar olacak merak ediyor. İşverenler yeni yıl bütçelerini şimdiden yüzde 25'e göre hazırlarken AK Parti'nin konuştuğu rakam ortaya çıktı. Muhalefet ise asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini savunuyor. İşte kulislerden gelen bilgilere göre AK Parti'nin asgari ücret zam oranı için konuştuğu rakam...
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı "asgari ücret ne kadar olacak" haberlerinde. Yeni yıl yaklaştıkça tahminlerde belli olmaya başladı. Ancak işveren ve işçi farklı rakamları konuşuyor. Hükümet ve muhalefet de asgari ücret zammına ilişkin farklı oranları savunuyor.
Türkiye'de yaklaşık 7 milyona yakın asgari ücretli çalışan bulunuyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı. Zam oranı yüksek enflasyon nedeniyle artırılırken asgari ücret 2024 yılında 17 bin 2 lira oldu.
IMF'ten uyarı geldi
Ekonomi yönetimi enflasyonu düşürmeye çalışırken, IMF'den de asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. IMF enflasyonu yeniden zıplatacak bir zam artışından kaçınılması gerektiğini söyledi. İşverenlerin yüzde 25 zam oranına kesin gözüyle baktığı konuşulurken AK Parti kulislerinde konuşulan rakam belli oldu.
Ekonomi yönetimi, asgari ücreti enflasyonla doğru oranda artırmayı planlıyor. Bu nedenle şimdi gözler son çeyrek enflasyon verilerinde. Beklenen oran ise yüzde 25 civarında. Eğer bu rakama göre zam yapılırsa asgari ücret 21 bin 250 liraya yükselecek. AK Parti kulislerinde ise asgari ücretin yüzde 28-30 civarında artırılması konuşuluyor.