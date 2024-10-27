Asgari ücret ve emekli aylığı ne kadar olacak? AK Parti'de konuşulan rakam belli oldu

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı "asgari ücret ne kadar olacak" haberlerinde. Yeni yıl yaklaştıkça tahminlerde belli olmaya başladı. Ancak işveren ve işçi farklı rakamları konuşuyor. Hükümet ve muhalefet de asgari ücret zammına ilişkin farklı oranları savunuyor. 1 | 7

Türkiye'de yaklaşık 7 milyona yakın asgari ücretli çalışan bulunuyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı. Zam oranı yüksek enflasyon nedeniyle artırılırken asgari ücret 2024 yılında 17 bin 2 lira oldu. 2 | 7

IMF'ten uyarı geldi Ekonomi yönetimi enflasyonu düşürmeye çalışırken, IMF'den de asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. IMF enflasyonu yeniden zıplatacak bir zam artışından kaçınılması gerektiğini söyledi. İşverenlerin yüzde 25 zam oranına kesin gözüyle baktığı konuşulurken AK Parti kulislerinde konuşulan rakam belli oldu. 3 | 7