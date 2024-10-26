ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte senaryolar (Ocak 2025)
2025 yılı için asgari ücret artış oranına dair farklı tahminler, yaklaşan Aralık ayı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde tartışma konusu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yüzde 25 oranındaki bir artışın enflasyon hedefleriyle uyumlu olabileceğini ifade ederken, resmi enflasyon hedefi doğrultusunda zam oranının yüzde 17.5 olması durumunda asgari ücretin 19 bin 977 TL’ye yükselebileceği belirtiliyor. Diğer yandan, çeşitli kurumların zam oranı beklentileri yüzde 42 ila yüzde 49 arasında değişiyor ve asgari ücretin 24 bin TL’nin üzerine çıkabileceği öngörülüyor. İşte detaylar..
2025 yılı için asgari ücret zammı, Aralık ayında yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında netleşecek. Artış oranına dair Merkez Bankası ve çeşitli kurumların beklentileri ise yeni yıl asgari ücretiyle ilgili senaryoları gündeme taşıdı. Enflasyon oranı, zam belirlenirken temel etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.
Bloomberg'in haberine göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yüzde 25 seviyesindeki bir asgari ücret artışının 2025 enflasyon hedefleriyle uyumlu olacağını belirtti. Bu durumda, asgari ücretin yaklaşık 22 bin TL’ye ulaşabileceği konuşulurken, bazı uzmanlar ise enflasyon hedefi doğrultusunda yüzde 17.5 zam yapılabileceğini öngörüyor. Bu artış oranıyla asgari ücretin 19 bin 977 TL’ye çıkması mümkün görünüyor.
IMF Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, asgari ücret artışlarının yılda bir kez yapılması gerektiğini ifade ederek, sıkı para politikasının enflasyon mücadelesinde önemine dikkat çekti. Kammer, düzenli bir zam politikasının ikinci tur enflasyon etkilerini sınırlayacağını vurguladı.
Pek çok ihtimal değerlendirilirken, DÜNYA Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir canlı yayında, hükümetin asgari ücrete yapabileceği maksimum zam oranını açıkladı.