ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte senaryolar (Ocak 2025)

2025 yılı için asgari ücret zammı, Aralık ayında yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında netleşecek. Artış oranına dair Merkez Bankası ve çeşitli kurumların beklentileri ise yeni yıl asgari ücretiyle ilgili senaryoları gündeme taşıdı. Enflasyon oranı, zam belirlenirken temel etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor. 1 | 13

Bloomberg'in haberine göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yüzde 25 seviyesindeki bir asgari ücret artışının 2025 enflasyon hedefleriyle uyumlu olacağını belirtti. Bu durumda, asgari ücretin yaklaşık 22 bin TL’ye ulaşabileceği konuşulurken, bazı uzmanlar ise enflasyon hedefi doğrultusunda yüzde 17.5 zam yapılabileceğini öngörüyor. Bu artış oranıyla asgari ücretin 19 bin 977 TL’ye çıkması mümkün görünüyor. 2 | 13

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, asgari ücret artışlarının yılda bir kez yapılması gerektiğini ifade ederek, sıkı para politikasının enflasyon mücadelesinde önemine dikkat çekti. Kammer, düzenli bir zam politikasının ikinci tur enflasyon etkilerini sınırlayacağını vurguladı. 3 | 13