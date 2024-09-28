Asgari ücret zammı için kritik tahmin: ‘’Yüzde 30 civarında olabilir…’’ Milyonlarca çalışanın gözü ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücret zammına ilişkin beklentiler yükselirken, uzman isimler de zam oranlarına dair kritik tahminlerde bulunuyor. İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, ortalama enflasyon ve büyüme tahminlerine göre asgari ücretteki artışın yüzde 30 civarında olabileceğini ifade ederek, “Dolayısıyla yüzde 30 civarında bir rakam görmek benim açımdan çok şaşırtıcı olmaz. Bunun altında olursa enflasyon beklentilerini aşağı yönlü itebilir diye düşünüyorum” dedi.

CNBC-e canlı yayınında açıklamalarda bulunan İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, asgari ücrete yapılacak zam konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 1 | 8

Sezgin, enflasyonun yükselmemesi için atılan adımların önemli olduğunu vurgulayarak, asgari ücrette ara zam yapılmamasının da bu stratejinin bir parçası olduğunu belirtti. 2 | 8

Sezgin, ortalama enflasyon ve büyüme tahminlerine göre asgari ücretteki artışın yüzde 30 civarında olabileceğini ifade etti. 3 | 8