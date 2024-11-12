Asgari ücret zammı için senaryo netleşiyor: 4 farklı senaryoda ücretler ne kadar olacak?
Ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına göre milyonlarca emekli ve memurun yılın ilk 6 ayında alacakları maaş artışları da kesinlik kazanacak. Enflasyon artışının yanında refah payı ve taban maaş artışları için yasal süreç de başlamış olacak. Milyonlarca beklediği süreç öncesinde ise Merkez Bankası'ndan gelen yeni verilerle asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo oluştu. Bu senaryolara göre işçilerin alacağı net ve brüt ücret ile işverene maliyetler şöyle sıralardı...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önüne gelecek ilk rakamın enflasyon oranları olması bekleniyor.
Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon rakamı yüzde 41.5 olarak öngörülmüştü. Bu orana göre de net asgari ücretin 24 bin 57 lira olacağı hesaplanıyor. Ancak Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize etti. Burada yüzde 42 alt sınır, yüzde 46'da üst sınır olarak açıklandı.
Sabah gazetesinin haberine göre, bugüne kadar yapılan zamlar gibi yıllık enflasyon dikkate alınarak bir zam oranı belirlenirse ilave puan eklenmeden hesaplamalar da şöyle olacak:
ASGARİ ÜCRET HESABI 1 | OVP TAHMİNİ: YÜZDE 41.5 ARTARSA
Brüt ücret: 28.303 TL - Net ücret: 24.058 TL - İşverene maliyet: 33.257 TL