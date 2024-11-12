Asgari ücret zammı için senaryo netleşiyor: 4 farklı senaryoda ücretler ne kadar olacak?

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon rakamı yüzde 41.5 olarak öngörülmüştü. Bu orana göre de net asgari ücretin 24 bin 57 lira olacağı hesaplanıyor. Ancak Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize etti. Burada yüzde 42 alt sınır, yüzde 46'da üst sınır olarak açıklandı.

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