ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024: Asgari ücrete ara zamda konuşulan senaryolar... Dikkat çeken tarih Temmuz ayına sayılı günler kala zam gündemi de hem kamuoyunun hem de siyasetin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli maaş zammını takip ederken asgari ücretliler de maaşlarında artış olup olmayacağını sorguluyor. Hükümet asgari ücrete temmuzda zam olmayacağını belirtmişti. Ancak asgari ücret artışı için çeşitli senaryolar da konuşuluyor. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Milyonlarca asgari ücretli, maaş zammı gündemine ilişkin son durumu merak ediyor. Kamuoyunun asgari ücrete ara zam beklentisinin yanı sıra siyasetin gündeminde de ana başlıklardan biri asgari ücrete zam. CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde asgari ücretin gündeme gelmesinin ardından ara zam beklentisi siyasi partilerin bayramlaşma ziyaretine de yansıdı. AK Parti’nin bugün ilk ziyaretçisi CHP oldu. CHP heyetinin başındaki Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, asgari ücrette iyileştirme yapılmasının önemine dikkat çekti. 1 | 6

Hükümet tarafından yapılan yüzde 49 artış ile birlikte yeni asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Haziran enflasyonu açıklanmasa da yüzde 3 civarında geleceği tahmin ediliyor. Şu anda 5 aylık enflasyon kümülatif olarak yüzde 22.72 oldu. Peki, asgari ücrete ara zamda son durum ne? Asgari ücrete ara zamda hangi senaryolar gündemde? 2 | 6

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Temmuz ayında, 5 milyondan fazla memur ve 16 milyondan fazla emekli, 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak maaş ve aylıklarına zam alacak. Cumhuriyet'in haberine göre, açlık ve yoksulluk sınırı ile yüksek enflasyona bağlı olarak, 7,5 milyon asgari ücretliye de benzer oranda bir zam yapılması konuşuluyor. Beklenen ortalama zam oranının da yüzde 20-25 civarında olması öngörülüyor. 3 | 6