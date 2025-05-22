Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücret artacak mı? Asgari ücrete zam olacak mı?

Asgari ücret ara zam konusu gündemden düşmüyor. Çalışanlar enflasyona ezilmemek için ücretlerde zam talebinde bulunuyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarının ardından bir kez daha "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusu hızlandı.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 enflasyon raporu toplantısında ücret artışları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karahan,"Enflasyon patikasını etkileyen önemli gelişme oldu. Yukarı yönlü etkileyen faktörlere baktığımızda mart ayında çıkan kurdaki beklenenin üzerinde artış. Burada belirleyecek olan geçişkenliğin ne kadar olduğu.

Biz burada karar verici değiliz. Bir komisyon var, kendi çalışmalarını yapıyor. Tavsiye de biz kurula yapmıyoruz. Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor. Yetkili mercilerin açıklaması çerçevesinde oluşuyor. Yüksek enflasyon ücretlerin reel olarak erimesine neden oluyor bize düşen burada temel şey enflasyonu kalıcı olarak düşürmek." dedi.