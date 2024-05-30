Asgari ücrete ara zam olacak mı? Temmuzda asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte son durum... "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda asgari ücrete ara zam gelecek mi?" Milyonlar bu soruların yanıtlarını araştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda asgari ücrete 2 kez yapılmasıyla beraber ara zam beklentisi sürüyor. Temmuz ayında emekliler, 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak zam alacak. Peki, asgari ücrete ikinci zam verilecek mi? İşte son gelişmeler...

2024 temmuz ayı emekli maaşı zammı için geri sayım... Temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla birlikte, emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Gözler haziran ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonuna çevrildi. Açıklanacak mayıs enflasyonuyla birlikte emeklilerin 5 aylık enflasyon farkına bağlı alacakları zam belli olacak. Emekli maaşlarına temmuz ayında zam yapılacakken asgari ücret için de beklenti sürüyor. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda asgari ücrete ara zam gelecek mi? 1 | 5

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret ocak ve temmuz aylarında iki kez zamlanan asgari ücrete, bu yıl zam gelip gelmeyeceği gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zamla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. 2 | 5

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan, konuya ilişkin soruya verdiği yanıtta, “Ara zam gündemde yok. Daha önce de soruldu bu soru. Aynı düşüncemizi koruyoruz. Enflasyonla ilgili gelen verilerimiz çok güzel” dedi. 3 | 5