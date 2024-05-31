ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM: Prof. Dr. Hakan Kara zam yapılmazsa oluşacak tabloyu anlattı, oran verdi Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam umuduyla bekliyor. Ekonomi yönetimi ise Temmuz zammına karşı.... Peki Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırının hayli altında kalan asgari ücrete ara zam yapılmazsa ne olur? İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, tek grafikle asgari ücretlinin durumunu ortaya koydu. Kara, asgari ücreti açlık sınırına eşitlemek içi yapılması gereken ara zam oranını da verdi.

Çalışma hayatını yakından ilgilendiren asgari ücret konusu tartışılmaya devam ediyor. Doğrudan milyonlarca asgari ücretli ve işvereni, dolaylı olarak da tüm çalışanları ilgilendiren Temmuz ara zammı gündemdeki yerini koruyor. 1 | 13

Ekonomi Yönetimi Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılmayacağı konusunda kararlı…. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok” dedi. 2 | 13

CHP Genel Başkanı Özgür, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretinde asgari ücrete Temmuzda ara zam yapılması konusunu açmış ve Bahçeli’nin de Temmuz zammına sıcak baktığını ifade etmişti. MHP lideri Bahçeli geçen günlerde asgari ücret sorusuna “Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız” yanıtını vermişti. 3 | 13