Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte olası zam senaryoları Temmuz ayının yaklaşmasıyla kamuoyunun birinci gündem maddesi maaş zamları olmaya devam ediyor. Milyonlarca emeklinin yanı sıra asgari ücretliler de zam gündemini takip ediyor. Asgari ücrete de ara zam beklentisi sürürken sürecin nasıl işlediği de merak ediliyor. Peki, asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücrete ara zam ne kadar olur?

Memur ve emekli maaş zammı gündemdeki sıcaklığını korurken asgari ücrete ara zam beklentisi de sürüyor. Aralık ayında yapılan çalışmalar sonrası net asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Hükümet tarafından asgari ücrete temmuzda ara zam olmayacağı belirtilse de beklenti sürüyor. Son olarak dün, asgari ücret CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde de gündeme geldi. 1 | 6

Özgür Özel'den asgari ücrete ara zam talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel'in gerçekleştirdiği görüşmeyle konuşan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Özgür Özel'in temmuz ayında asgari ücrete mutlaka ara zam yapılması gerektiğini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini gündeme getirdiğini belirtti. 2 | 6

Asgari ücret gündemi sıcaklığını korurken sürecin nasıl işleyeceği ve olası zam oranları da araştırılıyor. Asgari ücret nasıl belirleniyor? Hürriyet'in haberine göre, asgari ücrete yapılacak zam için işçi, işveren ve hükümet tarafı masaya oturarak toplantılar gerçekleştiriyor. Görüşmelerin başlaması için tarih belirlenip toplantılarda ülkenin ekonomik durumu, açlık sınırı, fiyatlar, enflasyon, hayat şartları gibi durumlar ele alınıyor. Genelde yapılan 3 toplantı neticesinde asgari ücrete yapılacak zam ve yeni asgari ücret belirleniyor. 3 | 6