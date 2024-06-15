ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI? Prof. Dr. Özgür Demirtaş net konuştu: Asgari ücret artırılmalı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Prof. Dr. Selva Demiralp, Dr. Mahfi Eğilmez… Türkiye’nin yakından takip ettiği ekonomistler, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini vurguluyor. Son olarak Prof. Dr. Demirtaş, enflasyona negatif etki etse bile asgari ücretin artırılması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücret zammı asgari ücretle çalışanları doğrudan, çalışma hayatını ise dolaylı olarak etkileyor. Peki asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılacak mı? Uzmanlar enflasyon nedeniyle alım gücünün düştüğünü ve asgari ücrete temmuz zammının şart olduğunu söylüyor. 1 | 15

Fakat ekonomi yönetimi Ocak 2024’ten bu yana 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücrete yıl ortasında zam yapılmayacağını yineliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen ay yaptığı bir açıklamada, asgari ücrete ek zamma kapıları kapatmıştı. 2 | 15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Dr. Fatih Karahan'ın imzasıyla hükümete bir mektup gönderilmiş, orada da asgari ücrete tek zam vurgusu yapmıştı. Merkez Bankası'nın metninde, "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" ifadesi yer almıştı. 3 | 15