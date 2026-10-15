Asgari ücrete enflasyon ayarı: 4 zam senaryosu masada

Asgari ücret artışına bağlı olarak değişecek başlıca kalemler arasında işsizlik maaşının en düşük ve en yüksek tutarları, kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar, en düşük rapor parası ve doğum izninde verilen en düşük iş göremezlik ödeneği bulunuyor.