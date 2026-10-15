Asgari ücrete enflasyon ayarı: 4 zam senaryosu masada
2027 yılı asgari ücret zammı için hesaplamalar başladı. Net 28 bin 75 lira olan asgari ücretin yüzde 25, yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 35 artırılması durumunda ortaya çıkacak yeni maaşlar belli oldu. Enflasyon tahminleri ve olası refah payı, aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirleyici olacak.
Yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca çalışanın gözü ocak ayında yapılacak ücret artışlarına çevrildi.
Kamu çalışanlarının zam oranlarına ilişkin hesaplamalarda enflasyon verileri öne çıkarken, özel sektörde çalışanlar için de yeni asgari ücret senaryoları konuşulmaya başlandı.
Aralık ayında belirlenecek asgari ücret, yalnızca bu maaşla çalışanları değil, birçok ödeme ve sosyal yardım kalemini de etkileyecek.
2027 asgari ücret zammında enflasyon belirleyici olacak
Asgari ücret belirlenirken dikkate alınan en önemli göstergelerden biri enflasyon verileri oluyor. Bu yıl da gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranları üzerinden farklı zam hesaplamaları yapılıyor.
Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP), 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu oranın asgari ücret artışına yansıtılması durumunda net maaşın yaklaşık 36 bin 49 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.
Ancak ücret artışının yalnızca enflasyon oranıyla sınırlı kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Olası bir refah payı da yeni asgari ücretin belirlenmesinde etkili olabilecek.
Asgari ücret yüzde 25 zamlanırsa ne kadar olacak?
Mevcut net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira seviyesinde bulunuyor.
Yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda net asgari ücret 35 bin 94 lira 38 kuruşa, brüt asgari ücret ise 41 bin 287 lira 50 kuruşa yükselecek.
Bu senaryoda işverene maliyet, indirimli hesaplamaya göre 51 bin 93 lira 29 kuruş olacak.
Yüzde 28,4 enflasyon zammıyla asgari ücret kaç lira olacak?
Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmininin doğrudan asgari ücrete yansıtılması durumunda çalışanların eline geçecek net tutar 36 bin 48 lira 94 kuruşa çıkacak.
Bu hesaplamada brüt asgari ücret 42 bin 410 lira 52 kuruşa, işverene maliyet ise 52 bin 483 lira 2 kuruşa ulaşacak.
Asgari ücrete yüzde 30 ve yüzde 35 zam senaryoları
Enflasyon oranının üzerine refah payı eklenmesi de gündemdeki seçenekler arasında bulunuyor.
Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması halinde net ücret 36 bin 498 lira 15 kuruşa, brüt ücret ise 42 bin 939 liraya yükselecek.
Zam oranının yüzde 35 olarak belirlenmesi durumunda ise net asgari ücret 37 bin 901 lira 93 kuruşa, brüt asgari ücret 44 bin 590 lira 50 kuruşa çıkacak.
Asgari ücret zammı hangi ödemeleri etkileyecek?
Yeni asgari ücretin belirlenmesi, yalnızca asgari ücretli çalışanların maaşlarında değişiklik yaratmayacak. Birçok ödeme, prim ve sosyal yardım kalemi de yeni tutardan etkilenecek.
Asgari ücret artışına bağlı olarak değişecek başlıca kalemler arasında işsizlik maaşının en düşük ve en yüksek tutarları, kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar, en düşük rapor parası ve doğum izninde verilen en düşük iş göremezlik ödeneği bulunuyor.
Bunların yanı sıra yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından yapılan ödemeler, stajyer ödemeleri, iş arama ve bulma yardımı ile BES'te devlet katkısı limiti ve otomatik katılımda en düşük işçi payı da etkilenecek.
SSK, Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, hizmet borçlanmalarında en düşük ve en yüksek tutarlar, ihya yapacak esnafın ödeyeceği en düşük tutar ile sosyal yardımlardan yararlanmak için dikkate alınan gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte değişecek.
Yeni asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.
Komisyonda üç tarafı temsilen beşer kişi olmak üzere toplam 15 üye bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralık ayının başında komisyonu toplantıya çağıracak.
Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
İşçi ve işveren konfederasyonlarının aralık ayı gelmeden yeni asgari ücrete ilişkin çalışmalarına başlaması bekleniyor. Hazırlanacak beklenti, talep ve tekliflerin komisyon toplantılarında değerlendirilmesi öngörülüyor.
Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?
2027 yılında uygulanacak asgari ücret, aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından karara bağlanacak.
Komisyon, yeni ücreti belirlerken 2027 yılı boyunca uygulanacağını dikkate alacak. Bununla birlikte, istenmesi halinde yıl içerisinde ikinci bir zam yapılması da mümkün olacak.
Asgari ücretteki olası artışın, özel sektörde çalışan diğer işçilerin maaş zamları açısından da referans oluşturması bekleniyor.