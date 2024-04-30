ASGARİ ÜCRETE ZAM: Temmuzda zam gelecek mi? Prof. Dr. Hakan Kara vahim tabloyu ortaya koydu

Asgari ücret Ocak 2024’ten bu yana net 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor. Milyonlarca asgari ücretli enflasyonist ortamda maaşları eridiği için Temmuz'da asgari ücrete zam beklentisi içinde… Ancak ekonomi yönetimi, asgari ücrete 2024 yılı içerisinde tek zam yapılacağını pek çok kez açıkladı.

1 | 12