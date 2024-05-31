Asgari ücrete zam yapılmazsa durum nasıl olur? Prof. Dr. Hakan Kara'dan çarpıcı paylaşım Milyonlarca çalışan Temmuz asgari ücrete zam umuduyla bekliyor. Ekonomi yönetimi ise enflasyonla mücadeleye zarar vereceği gerekçesiyle ara zammın karşısında. Peki Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırının hayli altında kalan asgari ücrete zam yapılmazsa ne olur? Deneyimli iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, tek bir grafikle asgari ücretlinin karşı karşıya kalacağı durumu ortaya koydu.

Çalışma hayatını yakından ilgilendiren asgari ücret konusu tartışılmaya devam ediyor. Doğrudan milyonlarca asgari ücretli ve işvereni, dolaylı olarak da tüm çalışanları ilgilendiren Temmuz zammı gündemdeki yerini koruyor. 1 | 12

Ekonomi Yönetimi Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılmayacağı konusunda kararlı…. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok” dedi. 2 | 12

CHP Genel Başkanı Özgür, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretinde asgari ücrete Temmuzda ara zam yapılması konusunu açmış ve Bahçeli’nin de Temmuz zammına sıcak baktığını ifade etmişti. MHP lideri Bahçeli geçen günlerde asgari ücret sorusuna “Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız” yanıtını vermişti. 3 | 12