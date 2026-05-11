Asgari ücretle çalışana bayramda 5 bin 500 TL
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü maaşlar, bayram mesaileri ve ikramiye ödemelerine çevrildi. Bayram tatilinde çalışanlara ek ücret ödenecek, emeklilerin maaş ve ikramiye takvimi ise bu hafta belli olacak.
Türkiye’de yaklaşık 17 milyon emekli ile milyonlarca çalışan, Kurban Bayramı öncesi yapılacak ödemeleri yakından takip ediyor.
Bayram tatili boyunca görev yapan çalışanların alacağı ek ücretler hesaplanırken, emekliler de maaş ve ikramiye ödeme tarihlerini bekliyor. Özellikle bayramda çalışacak asgari ücretlilerin elde edeceği ek kazanç dikkat çekiyor.
Bayram tatilinde çalışan işçilere ödenen ek ücret “bayram mesaisi” olarak adlandırılıyor. İş Kanunu’na göre dini ve resmi bayramlarda çalışan personele günlük ücretinin iki katı ödeme yapılması gerekiyor.
İşverenin çalışanı yalnızca bir saat bile çalıştırması halinde tam günlük ücret ödemesi yapılması gerekiyor.
Bayram mesaisi hesaplanırken çalışanın aylık brüt maaşı 30’a bölünüyor ve günlük ücret ortaya çıkarılıyor. Daha sonra günlük ücret ikiyle çarpılarak resmi tatil mesaisi hesaplanıyor. Böylece çalışanlar normal maaşlarının üzerinde ek gelir elde ediyor.
Brüt asgari ücretin 33 bin 30 lira olduğu mevcut sistemde günlük brüt ücret yaklaşık bin 101 lira olarak hesaplanıyor. Bayramda çalışan asgari ücretli bir personel, her gün için normal ücretine ek olarak yaklaşık bin 101 lira fazla ödeme alacak.
Kurban Bayramı tatilinin arefe günüyle birlikte toplam 4,5 gün sürmesi nedeniyle tam süre çalışan asgari ücretlinin yaklaşık 5 bin 505 lira ek gelir elde edeceği belirtiliyor. Bu rakam, bayram döneminde görev yapan çalışanlar açısından önemli bir destek olarak görülüyor.
Bayram tatilinin hafta sonuna denk gelmesi halinde ise ödeme miktarı daha da artabiliyor. Resmi tatilin cumartesi veya pazar gününe denk gelmesi durumunda çalışanlara yüzde 50 zamlı ödeme uygulanıyor. Böylece günlük ücret 2,5 katına kadar çıkabiliyor.
Özel sektör çalışanları için bayram tatilinin yıllık izinle uzatılması da mümkün olabiliyor. Şirketlerin uygulamalarına göre çalışanlar birkaç günlük izin kullanarak daha uzun tatil yapabiliyor. İdari izin veya yıllık izin kullanan çalışanların maaşlarında ise kesinti yapılmıyor.
Emekliler tarafında ise gözler bayram ikramiyesi ve maaş ödeme takvimine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları normal şartlarda ayın 17’si ile 28’i arasında yatırılıyor. Memur emeklilerinin maaşları ise her ayın ilk haftasında hesaplara geçiyor.
Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle emekli maaşlarının ve ikramiyelerin erken yatırılması bekleniyor.
İkramiye ödemelerinin 17-25 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı tahmin edilirken, kesin ödeme takviminin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Bayram ikramiyesinin 4 bin lira olarak ödeneceği belirtilirken, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisse oranlarına göre ödeme alacak.
Yüzde 75 hisse sahibi olanlar 3 bin lira, yüzde 50 hisse sahibi olanlar 2 bin lira, yüzde 25 hisse sahibi olanlar ise bin lira ikramiye alabilecek