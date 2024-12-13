Asgari ücrette 13 yıllık tablo: İşte yıl yıl ücret zam oranları
Asgari ücret her yıl değişen oranlarda zamlanıyor. Asgari ücret zam oranının belirlenmesinde enflasyon rakamı büyük önem kazanıyor. Türkiye'de de son 13 yılda asgari ücret zam oranı TÜFE'ye göre bazen düşük bazen yüksek gerçekleşti. İşte yıl yıl asgari ücret zam oranları...
2011 yılında asgari ücret zam oranı yüzde 9,5 olarak gerçekleşti. Yıl sonu TÜFE ise 10,5 gelmişti.
2012'de asgari ücret zam oranı yüzde 11,8 oldu. Yıl sonu TÜFE ise 6,2'ydi.
2013'te asgari ücret yıllık ortalama artış oranı 9,4 olurken, yıl sonu TÜFE 7,4 olarak kaydedildi.
2014 yılında asgari ücret yüzde 10,2 zamlandı. Yıl sonu TÜFE 8,2 oldu.
2015'te asgari ücret yüzde 12,2 yükseldi. Yıl sonu TÜFE 8,8 olarak gerçekleşti.
2016 ise asgari ücrete yüzde 33,5 zam gelirken yıl sonu TÜFE 8,5 oldu. Bu artış asgari ücrette 2011-2016 arası dönemdeki en yüksek artış olarak kaydedildi.
2017'de asgari ücret yıllık ortalama artış oranı 7,9, yıl sonu TÜFE ise 11,9 oldu.
2018'de asgari ücret yüzde 14,2 zamlanırken, yıl sonu TÜFE 20,3 olarak gerçekleşti.