Asgari ücrette 13 yıllık tablo: İşte yıl yıl ücret zam oranları

2012'de asgari ücret zam oranı yüzde 11,8 oldu. Yıl sonu TÜFE ise 6,2'ydi.

2011 yılında asgari ücret zam oranı yüzde 9,5 olarak gerçekleşti. Yıl sonu TÜFE ise 10,5 gelmişti.

2015'te asgari ücret yüzde 12,2 yükseldi. Yıl sonu TÜFE 8,8 olarak gerçekleşti.

2016 ise asgari ücrete yüzde 33,5 zam gelirken yıl sonu TÜFE 8,5 oldu. Bu artış asgari ücrette 2011-2016 arası dönemdeki en yüksek artış olarak kaydedildi.