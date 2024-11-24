Asgari ücrette rakam netleşiyor: İhtimaller neler?
Milyonlarca özel sektör çalışanı ve asgari ücretli, 2025 yılı zam oranını merakla bekliyor. Orta Vadeli Program’a (OVP) göre 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 41.5 olması beklenirken, 2025 için bu oranın yüzde 17.5’e gerilemesi öngörülüyor. Ancak, yeni asgari ücret artışının 2024 yılında gerçekleşen enflasyona mı yoksa 2025 yılı için beklenen enflasyon oranına mı göre yapılacağı büyük merak konusu. AK Parti’deki beklenti her iki oranın ortalaması yani yüzde 32-35 arası bir artış yapılması yönünde.
2024 yılında asgari ücrete bir ara zam yapılmadı. Ancak yıl sonuna yaklaştıkça yeni asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler artmaya başladı.
Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde, AK Parti ve hükûmet nezdinde ne kadar artış yapılabileceğine dair değerlendirmeler sürüyor. Son yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda da asgari ücret artışının masaya yatırıldığı belirtildi. Bir süredir asgari ücrette yıl sonunda belli olacak enflasyon mu yoksa 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranında mı artış olacağına yönelik tartışmalar yapılıyor. AK Parti’deki beklenti her iki oranın ortalamasında bir artış yapılması yönünde. Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44. 2025 hedefi ise Merkez Bankası tarafından yüzde 21 olarak açıklanmıştı.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre AK Parti kaynakları bu oranlar dikkate alınması durumunda, asgari ücrete yüzde 32-35 oranında bir zammın olabileceğini dile getiriyor. Bu oranlarda artış olursa asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin liraya yükselecek. AK Parti’deki ağırlıklı görüş ise asgari ücretin 2024 yılı sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranında artırılması. Merkez Bankasının tahmini tutar ve yıl sonunda yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 500 lira olacak.
Öte yandan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında, maaş bağlanma katsayısı nedeniyle oluşacak yüzde 30 civarında maaş farkının giderilmesi konusunda bir süredir düzenleme yapılması beklentisi vardı. Bu durumdakilerin sayısının 300 bin civarında olduğu belirtiliyor. Bu kişilerin 190 bininin kamuda çalıştığı, diğerlerinin ise özel sektörde bulunduğu belirtildi. Emekli maaşlarında oluşacak fark nedeniyle 300 bin civarında çalışanının büyük bölümünün emeklilik başvurusu yaptığı, aralık ayında başvuruların daha da yoğunlaşacağı ifade ediliyor.