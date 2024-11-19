Asgari ücrette 'vergi zammı ayarı' iddiası: 22 - 23 bin lira olabilir
Tüm Türkiye, başlamak üzere olan asgari ücret görüşmelerine odaklandı. İktidar, 2025’te asgari ücrete ‘hedef enflasyonla uyumlu’ zam yapabilmek için yılbaşında bazı otomatik vergi zamlarını indirmeyi planlıyor. Asgari ücretin 22 bin ila 23 bin lira arasında olabileceği belirtiliyor.
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak ancak her yıl olduğu gibi bu sene de asgari ücret tartışmaları, görüşmelerden önce gündeme geldi.
Asgari ücreti belirleme çalışmaları da yakın zamanda başlayacak. Türkiye'de hali hazırda asgari ücret 17 bin 2 lira. Kulislerde şimdiden zam oranları ve formüller konuşulmaya başlandı.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, iktidar 2025’te asgari ücrete ‘hedef enflasyonla uyumlu’ düşük oranlı zam yapabilmek için yılbaşında bazı otomatik vergi zamlarını indirmeyi planlıyor.
İktidarın ‘hedefle uyumlu’ olarak değerlendirdiği en uygun zam ise yüzde 30’lar civarında bir oran.