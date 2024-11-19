Asgari ücrette 'vergi zammı ayarı' iddiası: 22 - 23 bin lira olabilir

Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak ancak her yıl olduğu gibi bu sene de asgari ücret tartışmaları, görüşmelerden önce gündeme geldi. 1 | 5

Asgari ücreti belirleme çalışmaları da yakın zamanda başlayacak. Türkiye'de hali hazırda asgari ücret 17 bin 2 lira. Kulislerde şimdiden zam oranları ve formüller konuşulmaya başlandı. 2 | 5

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, iktidar 2025’te asgari ücrete ‘hedef enflasyonla uyumlu’ düşük oranlı zam yapabilmek için yılbaşında bazı otomatik vergi zamlarını indirmeyi planlıyor. 3 | 5