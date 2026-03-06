Google Haberler

Asya’nın en zenginleri açıklandı

Asya, küresel ekonominin en güçlü iş insanlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Forbes verilerine göre hazırlanan listede enerji, teknoloji, perakende ve finans gibi farklı sektörlerden milyarderler öne çıkıyor. Hindistan’dan Çin’e, Japonya’dan Hong Kong’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren iş insanları, bölgenin ekonomik gücünü ve çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Giray Topçular
10- William Ding (38,9 milyar dolar)
NetEase’in kurucusu William Ding, Çin’in en büyük oyun ve internet şirketlerinden birini yönetiyor. Dijital eğlence sektöründeki büyüme servetinin temel kaynağını oluşturuyor.

9- Li Ka-shing (46,4 milyar dolar)
Hong Kong’un efsanevi yatırımcılarından Li Ka-shing, gayrimenkul, enerji ve telekomünikasyon yatırımlarıyla tanınıyor. Uzun yıllardır Asya’nın en etkili iş insanlarından biri olarak gösteriliyor.

8- Ma Huateng (55,6 milyar dolar)
Tencent’in kurucusu Ma Huateng, Çin’in teknoloji devlerinden birinin lideri. WeChat ve dijital oyun sektöründeki yatırımlar şirketin küresel değerini artırdı.

7- Robin Zeng (57,8 milyar dolar)
CATL şirketinin kurucusu Robin Zeng, elektrikli araç bataryaları üretiminde dünyanın en büyük şirketlerinden birini yönetiyor. Elektrikli araç sektöründeki hızlı büyüme servetinin artmasına katkı sağladı.

6- Masayoshi Son (60,5 milyar dolar)
SoftBank Group’un kurucusu Masayoshi Son, teknoloji yatırımlarıyla bilinen en önemli girişimcilerden biri. Özellikle yapay zekâ ve teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımlar küresel ölçekte büyük etki yarattı.

5- Tadashi Yanai (61,9 milyar dolar)
Japonya merkezli Fast Retailing şirketinin kurucusu Tadashi Yanai, dünyaca ünlü giyim markası Uniqlo’nun sahibi. Perakende sektöründeki küresel başarısı servetini hızla artırdı.

4- Gautam Adani (66,2 milyar dolar)
Hindistan merkezli Adani Group’un başkanı Gautam Adani, enerji, liman işletmeciliği ve altyapı yatırımlarıyla servetini büyüttü. Adani’nin şirketleri Asya’nın en büyük altyapı projelerinde önemli rol oynuyor.

3- Zhong Shanshan (68,9 milyar dolar)
Şişelenmiş su markası Nongfu Spring’in kurucusu Zhong Shanshan, Çin’in en tanınmış iş insanlarından biri. Tüketim ürünleri sektöründeki güçlü markası sayesinde milyarlarca dolarlık servete ulaştı.

2- Zhang Yiming (69,3 milyar dolar)
TikTok’un kurucusu olarak tanınan Çinli girişimci Zhang Yiming, teknoloji sektörünün yükselen milyarderlerinden biri. Sosyal medya ve dijital içerik platformlarının küresel etkisi, servetinin hızla büyümesinde önemli rol oynadı.

1- Mukesh Ambani (103,7 milyar dolar)
Hindistan merkezli Reliance Industries’in başkanı Mukesh Ambani, 103,7 milyar doları aşan servetiyle Asya’nın en zengin kişisi konumunda bulunuyor. Enerji, telekomünikasyon ve perakende alanlarında faaliyet gösteren dev holding, Ambani’nin servetinin temel kaynağını oluşturuyor.

