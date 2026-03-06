Asya’nın en zenginleri açıklandı

9- Li Ka-shing (46,4 milyar dolar)

Hong Kong’un efsanevi yatırımcılarından Li Ka-shing, gayrimenkul, enerji ve telekomünikasyon yatırımlarıyla tanınıyor. Uzun yıllardır Asya’nın en etkili iş insanlarından biri olarak gösteriliyor.