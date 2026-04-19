Asya'nın petrol stokları Hürmüz krizine ne kadar dayanır?
ABD-İran geriliminin çözümüne yönelik beklentiler artarken, enerji piyasalarında riskler gündemde kalmayı sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nda günlük yaklaşık 15 milyon varillik akışın durma noktasına gelmesi, küresel arzın yüzde 15'ini etkiliyor. Brent petrol fiyatları geri çekilse de, 750'den fazla geminin bölgede beklemesi ve tanker trafiğinin durması belirsizliği artırıyor. Uzmanlar, enerji akışının yeniden başlamasının yalnızca ateşkesle değil, lojistik ve sigorta düzenlemeleriyle mümkün olabileceğine dikkat çekiyor.
Küresel piyasalarda, 45'inci gününe giren ABD-İran geriliminin nisan ayı sonuna kadar diplomatik yollarla çözülebileceğine yönelik beklentiler güçleniyor.
Ancak piyasalardaki bu iyimser tabloya karşın, enerji arzındaki kesintilerin boyutuna ilişkin uyarılar da artıyor.
Piyasalarda iyimserlik riskleri göz ardı mı ediyor?
Uluslararası araştırma kuruluşu Bernstein'ın yayımladığı değerlendirmede, yatırımcıların enerji akışlarında yaşanan kesintinin etkilerini yeterince fiyatlamıyor olabileceği ifade edildi.
Özellikle Orta Doğu kaynaklı enerjiye bağımlılığı yüksek olan Asya-Pasifik bölgesinin bu durumdan daha fazla etkilenebileceği vurgulandı.
Hürmüz Boğazı'nda akış durma noktasında
Gerilim, küresel enerji ticaretinin kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda ciddi aksamalara yol açtı.
Günlük yaklaşık 15 milyon varillik akışın sekteye uğradığı, bunun da küresel sıvı yakıt talebinin yaklaşık yüzde 15'ine karşılık geldiği belirtiliyor.
Brent petrol fiyatlarının gerilimle birlikte 120 dolar seviyesine kadar yükseldiği, ancak sonrasında 100 doların altına gerilediği kaydedildi.
Bu geri çekilmenin, piyasaların sorunun geçici olduğu yönünde pozisyon aldığına işaret ettiği değerlendiriliyor.
Tanker trafiği durdu, gemiler beklemede
Sahadaki gelişmeler ise temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.
Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin tamamen durduğu, aralarında 138 yüklü petrol tankerinin de bulunduğu 750'den fazla geminin Basra Körfezi'nde beklediği bildirildi.
Bernstein, enerji sevkiyatının yeniden başlamasının yalnızca siyasi bir uzlaşıyla mümkün olmayacağını belirtiyor.
Bu süreçte yeni deniz taşımacılığı kurallarının oluşturulması ve sigorta sistemlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
Arz kaybı 650 milyon varile ulaştı
Çatışmanın başlamasından bu yana küresel petrol arzında yaklaşık 650 milyon varillik bir düşüş yaşandığı ifade edilirken, stratejik rezerv kapasitesi daha sınırlı olan Asya-Pasifik ülkelerinin bu kaybı daha yoğun hissettiği kaydedildi.
Kritik başlık: Lojistik ve sigorta
Uzmanlara göre enerji piyasalarında belirsizliğin ne zaman sona ereceği, yalnızca diplomatik gelişmelere değil, aynı zamanda lojistik ve sigorta altyapısındaki düzenlemelere bağlı olacak.
Bu alanlarda atılacak adımların, küresel enerji akışının normalleşmesi açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.