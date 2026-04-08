Ateşkes kriptoya yaradı! Bitcoin üç haftanın zirvesini gördü
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açıldığına yönelik açıklamaları, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu gelişmeyle birlikte kripto para piyasasında alımlar hız kazanırken, Bitcoin yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 72 bin 100 dolar seviyesine yükseldi ve son üç haftanın en yüksek düzeyini gördü. Ethereum da benzer şekilde yükseliş kaydetti. Kısa vadeli iyimserliğe rağmen uzmanlar, fiyatların yeniden düşebileceği uyarısında bulunarak temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iki haftalık ateşkes ilan edildiğini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığını duyurmasının ardından kripto para piyasasında yukarı yönlü hareket görüldü.
Bölgesel gerilimin düşmesiyle birlikte küresel risk iştahı yeniden kabarırken, yatırımcı güvenindeki artış doğrudan Bitcoin ve altcoin gruplarına alım olarak yansıdı.
Gelişmenin ardından en büyük kripto para birimi Bitcoin, yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 72 bin 100 dolar seviyesine yükseldi ve son üç haftanın en yüksek düzeyini gördü.
Ethereum da yükselişe eşlik ederek yüzde 5,75 artışla 2.236,07 dolar seviyesinde işlem gördü.
Piyasada son durum itibarıyla Bitcoin 71.727 dolar, Ethereum 2.244,03 dolar ve Solana 84,710 dolar seviyelerinde bulunuyor.
Kısa vadeli bu tablo yatırımcıyı sevindirse de, piyasa profesyonelleri uzun vadeli projeksiyonlarda temkinli duruşunu bozmuyor.
Pek çok analist, Bitcoin'in yeniden 60 bin dolar sınırını test edebileceği konusunda uyarılarda bulunurken, güçlü bir boğa piyasasının ancak 2027 yılında başlayabileceği görüşünü dile getiriyor.
Öte yandan Bloomberg Intelligence stratejisti Mike McGlone'un değerlendirmesi de dikkat çekiyor. McGlone, Bitcoin'in 75 bin dolar seviyesini kalıcı şekilde aşamaması halinde fiyatın uzun vadede yaklaşık 10 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade ediyor.