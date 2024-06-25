ATM'lerde para çekme limitleri değişti
Kurban Bayramı döneminde artan kurban fiyatları ve enflasyonun etkisiyle nakit çekim ihtiyacının artması üzerine, 15 banka ATM'lerinde günlük para çekme limitlerini güncelledi. Yeni uygulamayla beraber müşteriler banka şubelerine gitmeden daha yüksek tutarda para çekimi yapılabilecek.
Akbank
Nakit: 5.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 10.000 TL
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DenizBank
Nakit: 5.000 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 12.500 TL
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Fibabanka
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
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Garanti BBVA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
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