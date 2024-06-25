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  4. ATM'lerde para çekme limitleri değişti

ATM'lerde para çekme limitleri değişti

Kurban Bayramı döneminde artan kurban fiyatları ve enflasyonun etkisiyle nakit çekim ihtiyacının artması üzerine, 15 banka ATM'lerinde günlük para çekme limitlerini güncelledi. Yeni uygulamayla beraber müşteriler banka şubelerine gitmeden daha yüksek tutarda para çekimi yapılabilecek.

Akbank

Nakit: 5.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 10.000 TL

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DenizBank

Nakit: 5.000 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 12.500 TL

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Fibabanka

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

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Garanti BBVA

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

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