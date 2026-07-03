Avrupa emeklileri neden çalışmak zorunda kalıyor?

Avrupa Birliği genelinde emeklilerin yüzde 13'ü çalışıyor. Uzmanlar ortadaki temel sebeplerden birini finansal ihtiyaçlar olarak açıklıyor. Değişen normlar ve işgücü eksikliği tabloyu şekillendiriyor. Eurostat verileri 2023 yılındaki çarpıcı gelir kaybını gösteriyor.

Elli ile elli dokuz yaş arasında yüz euro kazandınız. Altmış beş ile yetmiş dört yaş aralığında geliriniz düşüyor. Emekli maaşınız sadece elli sekiz euro seviyesine iniyor. Avrupa Birliği içinde her altı emekliden biri fakirleşiyor.