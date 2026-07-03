Avrupa emeklileri neden çalışmak zorunda kalıyor?
Avrupa emeklileri ilerleyen yaşlarına rağmen neden çalışıyor? Finansal krizler ve düşen maaşlar yaşlı nüfusu yeniden iş hayatına girmeye mi zorluyor?Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Avrupa kıtasında yaşlılık dönemi tamamen şekil değiştiriyor. Geçmiş yıllarda çalışma hayatı belli bir yaşta biterdi. İnsanlar huzurlu bir dinlenme dönemine geçerdi. Artık sokaklarda ve ofislerde farklı bir manzara var.
Neden milyonlarca insan ilerlemiş yaşına rağmen çalışıyor? Acaba hayat şartları onları çalışmaya mecbur mu bırakıyor? Yoksa sadece üretmeye devam etmek mi istiyorlar? Rakamlar gerçeğin çok yüzlü olduğunu açıkça kanıtlıyor.
Avrupa Birliği genelinde emeklilerin yüzde 13'ü çalışıyor. Uzmanlar ortadaki temel sebeplerden birini finansal ihtiyaçlar olarak açıklıyor. Değişen normlar ve işgücü eksikliği tabloyu şekillendiriyor. Eurostat verileri 2023 yılındaki çarpıcı gelir kaybını gösteriyor.
Elli ile elli dokuz yaş arasında yüz euro kazandınız. Altmış beş ile yetmiş dört yaş aralığında geliriniz düşüyor. Emekli maaşınız sadece elli sekiz euro seviyesine iniyor. Avrupa Birliği içinde her altı emekliden biri fakirleşiyor.
Yoksulluk riski milyonlarca yaşlı insanı derinden tehdit ediyor. Birçok insan yaşlılık maaşı aldıktan sonra çalışmaya dönüyor. Tercihlerin arkasında çok farklı motivasyonlar yatıyor. Yüzde 36.3'lük bir kesim sadece üretmeyi seviyor.
Yüzde 28.6 oranındaki kitle ise geçinmek için ter döküyor. İki bin yirmi üç verileri ilk emekli maaşını alanları kapsıyor. İlk altı ay içinde yüzde 12.9'luk kesim işe dönüyor. Ülkeler arasındaki uçurum ise herkesi hayrete düşürüyor.
Avrupa emeklileri için bölgesel uçurumlar
Romanya sınırları içinde çalışan emeklilerin oranı yüzde 1.7 seviyesinde. Estonya sokaklarında ise tam yüzde 54.9'luk bir kitle çalışıyor. İki uç nokta arasındaki fark politikaları derinden sorgulatıyor. Kuzey ülkeleri yüksek oranlarla bütün dikkatleri üzerine çekiyor.
Letonya sınırlarında her beş emekliden ikisi işe gidiyor. Ülkede oran yüzde 44.2 olarak kayıtlara geçiyor. Litvanya yüzde 43.7 oranıyla komşusunu yakından takip ediyor. İsveç yüzde 41.7 ile sıralamada üstlerde yer alıyor.
Güney Kıbrıs yüzde 29.7 ile orta sıralarda tutunmaya çalışıyor. Norveç yüzde 37.7 oranında çalışan emekli barındırıyor. Finlandiya ise yüzde 28.5 ile Kuzey grubunu tamamlıyor. Güney Avrupa ise tamamen farklı bir tablo çiziyor.
Yunanistan çalışan emekliler konusunda yüzde 4.2 oranına sahip. İspanya yüzde 4.5 ile alt sıralarda bulunuyor. Hırvatistan yüzde 5 oranıyla benzer bir eğilim gösteriyor. Yunanistan verileri geçmişteki sert krizlerin derin izlerini taşıyor.
Finansal zorunluluk ve yoksulluk riski
Pire Üniversitesi profesörlerinden Platon Tinios Euronews Business kanalına konuştu. Yunanistan önceleri çalışan emeklilere çok sert davranıyordu. Krizler ve maaş kesintileri sonrasında yeni reformlar yapıldı. Ülkedeki katı tutum zamanla yumuşamaya başladı.
İki bin yirmi iki yılında büyük bir politika değişti. Kayıtlı çalışan yaşlı sayısı ülke genelinde hızla artış gösterdi. Veriler 2023 yılının ikinci yarısından sonrasını maalesef kapsamıyor. İsveç sınırlarında mecburiyetten çalışanların oranı yüzde 9.4 seviyesinde kalıyor.
Güney Kıbrıs sınırlarında zorunlu çalışanların oranı yüzde 68.5'e fırlıyor. Riga Stradins Üniversitesi uzmanı Olga Rajevska durumu Euronews Business'a özetledi. İnsanlar finansal mecburiyetten çalışıyorsa maaşlarını yetersiz buluyorlar demektir. Yüksek oranlar emeklilik sistemlerinin yetersizliğini açıkça kanıtlıyor.
Romanya içindeki emeklilerin yüzde 54.3'ü parasızlıktan çalışıyor. Bulgaristan yüzde 53.6 ile komşusunu çok yakından izliyor. Hırvatistan yüzde 48.2 oranıyla krizin boyutunu yansıtıyor. Letonya yüzde 47.9 ile geçim derdini derinden hissediyor.
Avrupa devleri ve istihdam piyasası
Portekiz yüzde 39 ile çalışanlarını hayatta tutmaya çabalıyor. Macaristan yüzde 38.1 oranıyla maaşları son derece yetersiz buluyor. Fransa yüzde 37.7 ile benzer bir tablo ortaya koyuyor. Almanya yüzde 35.8 ile listeye orta sıralardan hızlıca giriyor.
Büyük ekonomiler arasında İspanya en düşük orana sahip. İspanyol emeklilerin sadece yüzde 19.6'sı mecburiyetten işe gidiyor. İtalya yüzde 29.7 oranıyla kıta ortalamasının hemen üzerinde duruyor. Norveç yüzde 9.8 ile İsveç sıralamasını yakından takip ediyor.
Çekya ve Lüksemburg sınırlarında zorunlu çalışma oranları düşüyor. Oranlar her iki ülkede yüzde on beşin altında kalıyor. Bütün emekliler içinde mecburiyetten çalışanların genel oranı resmiyetle hesaplandı. Avrupa Birliği genel ortalaması yüzde 3.7 olarak belirlendi.
Romanya yüzde 0.9 ile en düşük genel orana sahip. Letonya yüzde 21.2 ile genel mecburiyette zirveye çıkıyor. Güney Kıbrıs yüzde 20.3 oranıyla yine en üst sıralarda kalıyor. Estonya yüzde 17.3 ile geçim sıkıntısını doğruluyor.
Değişen normlar ve sağlığın etkisi
Litvanya sınırlarında genel zorunluluk oranı çift hanelere ulaşıyor. Rajevska Baltık ülkelerindeki maaşların kıta ortalamasının altında kaldığını söylüyor. İnsanlar sadece insan onuruna yaraşır bir hayat arzuluyor. Bulgaristan yüzde 8.9 genel zorunluluk oranına kolayca ulaşıyor.
Macaristan yüzde 7.7 ile zorlu hayatta kalma mücadelesi veriyor. Slovakya genel oranı yüzde 7.5 seviyesine kadar çıkarıyor. Büyük ekonomiler arasında Almanya yüzde 4.5 ile zirvede yer alıyor. Fransa yüzde 3.7 ile kıta ortalamasını birebir yakalıyor.
İtalya yüzde 2.8 oranıyla ortalamanın altında bir performans sergiliyor. İspanya yüzde 1 ile genel zorunluluk sıralamasında en altta. Hollanda Disiplinlerarası Demografi Enstitüsü uzmanı Kène Henkens Euronews Business'a konuştu. Fakir ülkelerde yaşlılar mecburen sistem içinde çalışmaya devam ediyor.
Zengin ülkelerde de emeklilik sonrası çalışma oranları hızla artıyor. Yeni nesil yaşlılar eskisinden çok daha sağlıklı yaşıyor. Eğitim seviyeleri yüksek olduğu için iş bulmaları kolaylaşıyor. Birçok kişi sadece sosyal bütünleşme ve keyif için çalışıyor.
İşgücü açığı ve stratejik hedefler
İşverenler artık yaşlı personeli işe almaya sıcak bakıyor. Demografik değişimler ve işgücü eksikliği şirketleri zorunlu bırakıyor. Şirketler emeklileri ek bir işgücü kaynağı olarak hevesle değerlendiriyor. Henkens yoksul ülkelerdeki gizli işsizliğe özellikle büyük dikkat çekiyor.
Pek çok insan çalışmak istiyor ama iş bulamıyor. Rakamlar sadece resmi olarak iş bulanları yansıtıyor. Tinios yaşlıların çalışmasını aktif yaşlanma stratejisinin parçası sayıyor. Tam zamanlı çalışmadan emekliliğe geçişi yumuşatıyor.
Toplum tecrübeli vatandaşların yeteneklerinden doğrudan doğruya fayda sağlıyor. Yaşlılar işgücü piyasasındaki büyük boşlukları doldurmaya yardım ediyor. Tallinn Üniversitesi profesörlerinden Lauri Leppik finansal mecburiyet kavramını değerlendiriyor. Kavramın tamamen göreceli bir anlama sahip olduğunu açıkça belirtiyor.
Ekonomik gerekçeler tek başına bütün tabloyu açıklamaya yetmiyor. Emekli maaşı yeterliliği ile istihdam arasındaki bağ karmaşıklaşıyor. Maaşı yeten insanlar bile bazen ek gelir kazanmak istiyor. Çalışma arzusu salt bir parasal açlığa dayanmıyor.