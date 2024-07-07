Avrupa ülkelerinin asgari ücret sıralaması açıklandı: Türkiye, kaçıncı sırada yer aldı?
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa ülkelerinin asgari ücret sıralamasını açıkladı. Eurostat verisine göre, en düşük asgari ücretin 360 Euro ile Balkan ülkesi Makedonya'da verildiği ortaya çıktı. Eurostat listesinde Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Haziran ayında Avrupa ülkelerindeki brüt asgari ücret tutarını hesapladı. Eurostat verilerine göre, Avrupa ülkelerinin asgari ücret sıralaması listesinin en son sıralarında Balkan ülkeri yer aldı. En düşük asgari ücretin verildiği Makendonya, 360 Euro ile son sırada yer alırken Makendonya'nın hemen üstündeki 26. sırada 385 Euro ile Arnavutluk yer aldı. 25. sıraye 477 Euro ile Bulgaristan yerleşirken 24. sırada 532 Euro ile Karadağ bulundu. 23. sırada ise, 544 Euro ile bir başka Balkan ülkesi olan Sırbistan listelendi.
Asgari ücretin 2014’te 362 Euro olduğu Türkiye'de, 2024 yılı başında uygulanan asgari ücret zammıyla birlikte brüt asgari ücret 613 Euro'ya yükseldi. Türkiye, 613 Euro asgari ücret ile Avrupa ülkeleri listesinde kaçıncı sırada yer aldı?
21 - Romanya
663 Euro
20 - Macaristan
697 Euro