Avrupa ülkelerinin asgari ücret sıralamasını açıklandı: Türkiye, kaçıncı sırada yer aldı?

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Haziran ayında Avrupa ülkelerindeki brüt asgari ücret tutarını hesapladı. Eurostat verilerine göre, Avrupa ülkelerinin asgari ücret sıralaması listesinin en son sıralarında Balkan ülkeri yer aldı. En düşük asgari ücretin verildiği Makendonya, 360 Euro ile son sırada yer alırken Makendonya'nın hemen üstündeki 26. sırada 385 Euro ile Arnavutluk yer aldı. 25. sıraye 477 Euro ile Bulgaristan yerleşirken 24. sırada 532 Euro ile Karadağ bulundu. 23. sırada ise, 544 Euro ile bir başka Balkan ülkesi olan Sırbistan listelendi.

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