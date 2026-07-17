Avrupa’da reel ücretler 2021 seviyesini yakalayamadı

Türkiye düşük bazla ayrıştı

Türkiye, 2021’in ilk çeyreği ile 2026’nın ilk çeyreği arasında yüzde 78,6’lık reel ücret artışıyla karşılaştırmadaki en yüksek oranı kaydetti. Ülkenin yıllık enflasyonu 2026 ortasında yüzde 32 seviyesinde bulunmasına rağmen hesaplanan artış diğer ülkelerden belirgin biçimde ayrıştı.

Ekonomistler, yüzde 78,6’lık artışın matematiksel olarak doğru olmakla birlikte yaşam standartlarındaki iyileşmeyi olduğundan güçlü gösterebileceği uyarısında bulundu. Reel ücretlerin 2021’e, 2018’deki kur krizinin ardından oluşan düşük seviyeden başlaması artış oranını yukarı taşıdı.

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete iki kez zam yapılması yükselişte belirleyici oldu. Seçimlerin ardından düzenlemenin yeniden yılda bir kez yapılmaya başlanması ve ücret artışlarının enflasyonun gerisinde kalması, son dönemdeki toparlanmayı sınırladı. Resmî enflasyon ölçümüne ilişkin tartışmalar da verinin yaşam maliyeti açısından yorumlanmasını zorlaştırıyor.